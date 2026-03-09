Sao 'Biệt đội săn ma' qua đời

Jennifer Runyon qua đời ở tuổi 65. Trước đó, bà được đông đảo khán giả biết đến qua vai diễn trong "Biệt đội săn ma".

Theo Page Six, Jennifer Runyon đã qua đời ở tuổi 65. Gia đình nữ diễn viên đã thông báo tin buồn: "Tối 7/3 vừa qua, Jennifer yêu quý của chúng tôi đã vĩnh viễn ra đi. Đó là một hành trình dài và đầy gian nan, kết thúc khi cô được ở bên gia đình. Cô ấy sẽ luôn được nhớ đến với tình yêu dành cho cuộc sống và sự tận tụy với gia đình, bạn bè. Từ trên cao, cô ấy đang nhìn xuống tất cả chúng ta với nụ cười xinh đẹp của mình. Hãy yên nghỉ nhé Jenn".

Jennifer Runyon được biết đến rộng rãi sau Biệt đội săn ma. Ảnh: Paramount.

Gia đình Jennifer Runyon không công bố nguyên nhân cái chết của bà. Tuy nhiên, theo nữ diễn viên Erin Murphy, Runyon đã phải chiến đấu với bệnh ung thư trong thời gian gần đây. Erin bày tỏ đau buồn khi đồng nghiệp thân thiết qua đời.

"Thật buồn khi phải thông báo rằng người bạn của tôi, Jennifer Runyon, đã qua đời sau một thời gian ngắn chống chọi với ung thư. Có những người mà bạn biết chắc rằng mình sẽ trở thành bạn bè với họ ngay cả trước khi gặp mặt. Cô ấy là một người phụ nữ đặc biệt", Erin Murphy viết.

Jennifer Runyon sinh năm 1960 tại Mỹ. Bà nổi tiếng qua vai Gwendolyn Pierce trong sitcom thập niên 1980 Charles in Charge, sau đó tên tuổi tiếp tục vang xa khi xuất hiện trong bộ phim kinh điển năm 1984 Ghostbusters (Biệt đội săn ma).

Ngoài ra, Runyon còn góp mặt trong loạt phim truyền hình Another World, hay nhiều series khác trong thập niên 1990 như Quantum Leap, Murder, She Wrote...

Thông tin bà qua đời ở tuổi 65 khiến giới mộ điệu tiếc thương. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả đăng tải bài viết chia buồn với gia đình diễn viên.