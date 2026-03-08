Hai diễn viên bị tố ngoại tình với bạn diễn

Lý Bái Dương vướng tranh cãi khi bị bạn gái tố ngoại tình với bạn diễn. Vụ việc nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội khi các bên đưa ra nhiều lời giải thích trái ngược.

Theo 163, nam diễn viên Trung Quốc Lý Bái Dương đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi bị bạn gái tố ngoại tình với bạn diễn Lục Kim.

Theo thông tin do phía bạn gái công bố, bao gồm các đoạn tin nhắn, bản ghi âm, nam diễn viên bị cho là nhiều lần bí mật gặp Lục Kim trong thời gian hai người vẫn duy trì quan hệ tình cảm.

Phía bạn gái cho rằng trong gần một năm hẹn hò, Lý Bái Dương đã lợi dụng các khoảng thời gian mâu thuẫn, “chiến tranh lạnh” hoặc lấy lý do rời đoàn phim để gặp gỡ riêng với Lục Kim. Dù hai người được cho là sống chung tại Hàng Châu, điện thoại có bật định vị và nhà riêng lắp camera giám sát, nam diễn viên vẫn có cách né tránh sự theo dõi.

Trước những cáo buộc trên, Lục Kim đã lên tiếng, cho biết bản thân không hề biết việc Lý Bái Dương đã có bạn gái. Đến tháng 9/2025, cô mới biết sự thật và đã chấm dứt liên lạc với nam diễn viên ngay sau đó. Lục Kim đồng thời cáo buộc Lý Bái Dương nói dối rằng mình đã chia tay bạn gái, khẳng định bản thân cũng là “người bị lừa”.

Lý Bái Dương và Lục Kim bị tố ngoại tình cùng nhau. Ảnh: 163.

Tuy nhiên, phía bạn gái cho rằng sau khi tuyên bố cắt liên lạc, lịch trình của Lục Kim vẫn nhiều lần trùng địa điểm với Lý Bái Dương. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ việc, Lục Kim được cho là vẫn sống chung với bạn trai cũ Trịnh Nguyên Tùng dù chưa công khai chia tay.

Những chi tiết trái ngược này khiến vụ việc trở nên phức tạp, khi các bên đưa ra những lời giải thích khác nhau.

Hiện Lý Bái Dương chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc. Tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên vẫn cập nhật thông tin quảng bá dự án mới. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, bộ phim ngắn Vương Yến Phi do anh đóng chính có nguy cơ bị hoãn phát sóng do ảnh hưởng từ tranh cãi dư luận.

Lý Bái Dương sinh năm 1997, được biết đến sau khi tham gia chương trình sống còn Sáng Tạo Doanh 2021 (CHUANG 2021). Dù không lọt vào đội hình ra mắt, chương trình đã giúp anh bước đầu được khán giả chú ý.

Sau đó, Lý Bái Dương chuyển hướng sang diễn xuất. Những năm gần đây, nam diễn viên hoạt động chủ yếu trong dòng phim ngắn chiếu mạng đang phát triển mạnh tại Trung Quốc, thường đảm nhận vai nam chính nhờ ngoại hình sáng và phong cách trẻ trung.