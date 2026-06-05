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Giải trí

Ê-kíp MV của Sơn Tùng xin cộng đồng cho thêm thời gian vụ với Lê Giang

  • Thứ sáu, 5/6/2026 22:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Antiantiart cho biết đang nỗ lực liên hệ nghệ sĩ Lê Giang để giải quyết vướng mắc giữa các bên, đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng hạn chế suy diễn hoặc công kích cá nhân.

Sau khi nghệ sĩ Lê Giang lên tiếng, tối 5/6, Antiantiart - đơn vị sản xuất MV Come My Way của Sơn Tùng tiếp tục có bài đăng phản hồi. Đơn vị này cho biết chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các hạng mục sáng tạo liên quan đến MV. Theo đó, toàn bộ quy trình rà soát, xác minh và sử dụng tư liệu để hình thành ý tưởng, thiết kế mỹ thuật trong dự án cũng do Antiantiart chủ động, trực tiếp triển khai và độc lập ra quyết định.

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MV của Sơn Tùng bị tố chiếm dụng nghệ thuật.

Đơn vị sản xuất MV của Sơn Tùng cho biết ngay khi lùm xùm nổ ra đã nỗ lực liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang qua email và điện thoại, đồng thời đề xuất được gặp mặt trực tiếp nhằm làm rõ vấn để còn vướng mắc giữa các bên, tìm phương án giải quyết phù hợp.

"Chúng tôi tin rằng đối thoại trực tiếp là phương thức hữu hiệu nhất để các bên thấu hiểu, sẻ chia và tìm được tiếng nói chung. Mới đây, Antiantiart đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với nghệ sĩ Lê Giang và đang tiếp tục làm việc với mong muốn nhận được những phản hồi tích cực. Để có cơ sở đánh giá đầy đủ và khách quan nhất vụ việc, chúng tôi cũng đang tiến hành rà soát và làm việc chặt chẽ với Microwave Soups - đơn vị trực tiếp thiết kế và thi công chi tiết bối cảnh cho MV Come My Way để xác định rõ các yếu tố kỹ thuật, pháp lý và tìm kiếm giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của tất cả các bên", đơn vị này chia sẻ.

Antiantiart cũng làm rõ rằng Công ty Cổ phần M-TP Talent là đơn vị sử dụng dịch vụ và trao cho họ quyền chủ động triển khai, quyết định chuyên môn về các hạng mục sáng tạo, cũng như ràng buộc Antiantiart phải tuân thủ các vấn đề về sở hữu trí tuệ.

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MV của Sơn Tùng đạt 26 triệu lượt xem tính đến tối 5/6.

"Với tư cách là đơn vị trực tiếp sản xuất MV, Antiantiart chân thành xin lỗi Công ty Cổ phần M-TP Talent và Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng và liên lụy phát sinh từ sự việc này. Đặc biệt, có những thông tin, nhận định quy chụp trách nhiệm cho Công ty Cổ phần M-TP Talent và Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP là không phản ánh đúng quy trình thực tế của dự án và vai trò trách nhiệm của các bên", Antiantiart cho hay.

Đơn vị này bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng dành thêm thời gian để các bên có điều kiện trao đổi đầy đủ, đồng thời hạn chế những suy diễn hoặc công kích có thể gây ảnh hưởng đến các cá nhân và tập thể có liên quan.

Hiện, vụ lùm xùm MV mới của Sơn Tùng bị tố chiếm dụng nghệ thuật một sản phẩm của nghệ sĩ Lê Giang đang thu hút quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

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Tống Khang

Sơn Tùng Sơn Tùng M-TP Lê Giang Come My Way Antiantiart

  • Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, là một ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ nhạc underground (M-TP nghĩa là Music - Tài năng - Phong cách). Anh đã có 2 lần giúp ca khúc Việt Nam đứng trong top 10 ca khúc nhiều lượt xem trong một ngày trên YouTube. Đặc biệt ca khúc "Nơi này có anh" phát hành năm 2017 đã đứng vị trí thứ nhất với hơn 9 triệu lượt xem trong ngày 14/2.

    • Ngày sinh: 5/7/1994
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Ca khúc nổi bật: Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Có "Chắc ai đó sẽ về,Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Nơi này có anh
    • Phim tham gia: Chàng trai năm ấy (Đình Phong), Âm bản (Thiên sứ)
    Zing Mp3

  • Nguyễn Lê Giang

    Nguyễn Lê Giang

    Lê Giang được biết đến là một nghệ sĩ hát cải lương và diễn viên hài. Năm 1990, cô gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng "Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp" với vở "Dòng sông đầm lầy". Năm 1992, cô kết hôn với diễn viên hài Duy Phương rồi theo chồng tấu hài khắp các sân khấu TP. HCM. Cặp diễn viên chia tay vào năm 1999 sau khi có hai con chung. Tên tuổi Lê Giang được nhiều khán giả biết đến khi tham gia bộ phim "Cô gái xấu xí".

    • Năm sinh: 1972
    • Kịch tiêu biểu: Kén rể, Lọ Lem xó bếp, Tấm Cám, Chuyện tình trên mạng, Osin thời công nghệ, Khắc khẩu,...

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