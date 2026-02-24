Bắt khẩn cấp nam ca sĩ, CEO công ty giải trí Nhật

Simon Junho Sakai (nghệ danh Jakops) - CEO hãng đĩa XGLAX và nhà sản xuất của nhóm nhạc XG - bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ tại tỉnh Aichi với cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát ma túy.

Theo Star News, nam ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Simon Junho Sakai (nghệ danh Jakops và là CEO hãng đĩa XGLAX, vừa bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Nhật Bản, Jakops bị lực lượng cảnh sát tỉnh Aichi bắt giữ trong một chiến dịch khám xét tại một khách sạn ở thành phố Nagoya. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện và thu giữ số lượng ma túy nghi là cocaine và cần sa. Hiện các nhà điều tra mở rộng làm rõ nguồn gốc và cách thức Jakops tiếp nhận số chất cấm này, đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý để xử lý theo quy định.

Simon Junho Sakai bị bắt giữ tại Nhật Bản.

Cùng với Jakops, ba người khác cũng bị bắt giữ trong cùng đợt này với cáo buộc vi phạm tương tự. Nhiều khả năng những người này có liên quan tới hoạt động sản xuất, quản lý trong ngành giải trí tại Nhật Bản, song danh tính chính thức chưa được các bên công bố.

Sự việc xảy ra ngay sau khi Jakops tham dự buổi trình diễn của nhóm nhạc nữ XG tại Nagoya vào ngày 22/2. Jakops là người sáng lập và đứng đầu XGLAX, đồng thời là nhà sản xuất chính của XG - nhóm nhạc hiện đang hoạt động mạnh mẽ ở thị trường Hàn Quốc và quốc tế.

Ngay trong chiều 23/2, công ty XGLAX đã có phản hồi chính thức. Họ cho biết đang khẩn trương xác minh và thu thập thông tin về vụ việc, đồng thời sẽ tuân thủ yêu cầu điều tra từ cơ quan chức năng.

Jakops sinh năm 1986, mang hai dòng máu Hàn Quốc - Nhật Bản. Anh từng hoạt động trong nhóm nhạc Dalmatian dưới nghệ danh Simon trước khi chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất. Năm 2017, Jakops thành lập XGLAX và 5 năm sau đó cho ra mắt XG - nhóm nhạc gồm các thành viên người Nhật nhưng hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc.