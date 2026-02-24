Xuân Hinh: 'Tôi có thể ngẩng cao đầu'

"Làm một bộ phim văn hóa, nhất là vào mùa phim Tết nhiều cạnh tranh, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cả những áp lực vô hình phía sau màn ảnh", nghệ sĩ chia sẻ.

Sau một tuần Mùi phở chính thức trình làng, nghệ sĩ Xuân Hinh có bài đăng dài trên trang cá nhân, chia sẻ về quãng thời gian đồng hành với dự án điện ảnh.

Theo ông, mỗi bộ phim sẽ có hành trình riêng, có thuận lợi lẫn những thử thách. Nhưng với nghệ sĩ Xuân Hinh, điều đáng quý nhất là được làm, được kể, được góp một phần nhỏ để giữ gìn và lan tỏa những nét đẹp văn hóa qua điện ảnh và điều đó chưa bao giờ là con đường dễ dàng.

Xuân Hinh và dàn cast trong chuyến cinetour của Mùi phở. Ảnh: FBNV.

"Tôi cũng đã chia sẻ về lý do nhận lời đóng bộ phim, trước là để kính Mẫu, nhớ ơn cội nguồn, sau là để tri ân khán giả đã dõi theo mình suốt 50 năm qua, tôi rất biết ơn. Tôi biết làm một bộ phim văn hoá, nhất là vào mùa phim Tết nhiều cạnh tranh, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cả những áp lực vô hình phía sau màn ảnh. Có những câu chuyện bị hiểu sai, có những hình ảnh bị cắt ghép ngoài ngữ cảnh, có những lời bình luận vội vàng khi phim còn chưa kịp đến tay khán giả", Xuân Hinh nói thêm.

Nghệ sĩ Xuân Hinh bày tỏ sau một tuần, điều khiến ông vui nhất không phải là những con số, mà là những khán giả sau khi xem phim đã ở lại bắt tay, chụp ảnh, nói rằng họ thấy hình ảnh gia đình mình đâu đó trong câu chuyện.

"Tôi tin rằng nét đẹp văn hóa luôn có giá trị và sức sống bền bỉ, không thể bị làm mờ hay lệch lạc bởi những điều xấu xí. Dù điện ảnh hay trên sân khấu, làm bằng sự tử tế và tôn trọng khán giả, thì dù hành trình có thế nào, mình vẫn có thể ngẩng cao đầu vì đã làm hết sức", ông cho biết.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Mùi phở đang ghi nhận con số doanh thu hơn 32 tỷ đồng (tính đến sáng 24/2). Phim đang giảm số lượng suất chiếu, hiện ở mức trung bình khoảng 750 suất/ngày.

Với tốc độ kiếm tiền như hiện tại, phim đối diện với khả năng thua lỗ bởi chi phí đầu tư cho dự án nằm ở mức lớn. Dù vậy, đạo diễn Minh Beta cho biết: "Với nguồn lực của tôi và Beta, thực ra không đến mức phải căng thẳng. Đây là một việc chúng tôi làm vì chúng tôi muốn làm. Tôi sẽ còn tiếp tục làm, còn tiếp tục cố gắng. Con đường phía trước còn rất dài, nên tôi không cần phải quá áp lực nếu có điều gì đó đi lệch khỏi dự tính ban đầu".