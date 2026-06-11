Amber Heard ở tuổi 40

Minh tinh được bắt gặp khi đang đạp xe cùng con gái ở Madrid (Tây Ban Nha). Cô được khen trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 40.

Theo Hola!, cánh săn ảnh vừa ghi lại khoảnh khắc Amber Heard đạp xe cùng con gái trên các con phố tại Madrid, Tây Ban Nha.

Trong buổi dạo phố, Amber Heard diện trang phục thoải mái, thanh lịch. Cô kết hợp áo ba lỗ ôm sát tông màu xanh olive kết hợp cùng chân váy kaki dáng dài. Nữ diễn viên hoàn thiện outfit bằng đôi sandal da màu nâu. Cô cũng sử dụng thêm một số phụ kiện như bông tai khoen nhỏ, dây chuyền, kính râm và đồng hồ. Amber Heard gần như không trang điểm, tóc để buông xõa. Nữ diễn viên giữ vẻ ngoài rạng rỡ và trẻ trung ở tuổi 40.

Amber Heard đạp xe cùng con gái tại một con phố ở Madrid.

Theo nguồn tin thân cận, nữ diễn viên hiện sống tại El Viso - một trong những khu dân cư cao cấp và an ninh bậc nhất Madrid. Cô đã nhanh chóng hòa nhập với văn hóa bản địa, giao tiếp thành thạo bằng tiếng Tây Ban Nha và duy trì lối sống kín tiếng để nuôi dạy các con cũng như dành thời gian cho bản thân.

Những năm qua, Amber Heard không tham gia các dự án phim. Vào tháng 5/2025, cô chào đón hai bé song sinh: một gái tên Agnes và một trai tên Ocean. Thông tin Heard đang mang bầu hay nhờ người mang thai hộ không được tiết lộ. Trước đó, cô đã có con gái đầu lòng Oonagh chào đời năm 2021.

Nữ diễn viên dành thời gian cho con cái trong những năm qua.

Chia sẻ về hành trình làm mẹ, minh tinh bày tỏ: "Năm nay, tôi vui mừng khi đã hoàn thiện gia đình mà mình xây dựng trong nhiều năm. Tôi biết ơn vì mình đã có thể lựa chọn điều này một cách có trách nhiệm và chu đáo. Gửi lời chúc đến tất cả bà mẹ, dù các bạn đang ở đâu hôm nay và dù các bạn đến đây bằng cách nào. Yêu tất cả".

Amber Heard sinh năm 1986 ở Texas, Mỹ. Cô từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh đình đám như Magic Mike, The Danish Girl, Never Back Down hay Aquaman... Nữ diễn viên hẹn hò tài tử Johnny Depp sau khi đóng chung The Rum Diary (2011). Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2015. Chỉ hơn 1 năm sau khi cưới, cả hai tuyên bố ly hôn.