Vẻ gợi cảm của 'mỹ nhân đẹp nhất thế giới'

Sách ảnh của Nana bất ngờ được chú ý trở lại khi thư viện SISS Anarchy Library chia sẻ trên mạng xã hội. Loạt ảnh chụp tại Tokyo gây chú ý với phong cách gợi cảm, táo bạo.

Theo Nate, những hình ảnh trong photobook NANA của Nana đang bất ngờ được chú ý trở lại khi được thư viện sách hiếm SISS Anarchy Library giới thiệu trên mạng xã hội. Dự án được thực hiện tại Tokyo (Nhật Bản), do nhiếp ảnh gia huyền thoại Hajime Sawatari thực hiện.

Trong photobook, Nana thể hiện trọn vẹn nhiều concept, từ những tạo hình gợi cảm đến bầu không khí mộng mị, qua đó phô diễn năng lực với tư cách người mẫu.

Ở các khung hình trong phòng ngủ, cô tạo dáng trên nền ga trắng với ánh sáng dịu, diện trang phục ánh kim, chất liệu phản chiếu ánh sáng, làm nổi bật đường nét cơ thể. Ở một set hình khác, nữ diễn viên diện váy ôm sát màu xanh, chất liệu bóng.

Theo phía SISS Anarchy Library, các hình ảnh trong dự án được tạo ra từ những buổi làm việc tự do giữa hai nghệ sĩ, mang năng lượng mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa góc nhìn thẩm mỹ đặc trưng của Hajime Sawatari và gương mặt mang dấu ấn riêng của Nana đã tạo nên một tác phẩm được ví như một sản phẩm nghệ thuật.

Hình ảnh Nana trong photobook. Ảnh: SNS.

Nana là cựu thành viên nhóm nhạc After School, từng được biết đến như một trong những visual nổi bật của Kpop trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Những năm gần đây, cô tập trung xây dựng hình ảnh diễn viên với các dự án như Mask Girl, Glitch và mới nhất là phim truyền hình Climax của đài ENA. Song song đó, Nana cũng phát hành sản phẩm âm nhạc solo, từng bước định hình hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Nana gây chú ý với phong cách thời trang mang tính cá nhân rõ nét. Cô từng tạo tranh luận khi xuất hiện với hình xăm dày đặc trên cơ thể, trước khi dần xóa bỏ trong thời gian gần đây. Cô nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", thậm chí dẫn đầu 2 năm liên tiếp.