'Công chúa Hollywood' chín muồi

Sinh năm 1998, song với gần 70 tác phẩm, Elle Fanning đang sở hữu gia tài điện ảnh đồ sộ mà không nhiều người cùng lứa sánh được. Năm 2026 trở thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của “công chúa Hollywood” khi cô lần đầu nhận đề cử Oscar, sau hơn hai thập kỷ cần mẫn với nghiệp diễn xuất.
Tác phẩm giúp Elle Fanning có cột mốc lớn đầu tiên trong sự nghiệp là Sentimental Value. Sau khi giành Oscar cho Phim quốc tế xuất sắc, đứa con tinh thần của Joachim Trier đã hạ cánh tại Việt Nam với nhan đề Căn nhà ký ức. Phim theo chân Gustav Borg - một đạo diễn nổi tiếng nhưng đã bỏ bê gia đình vì sự nghiệp. Sau một biến cố, ông quay trở lại và muốn thực hiện một bộ phim do chính con gái Nora của mình đóng chính. Tuy nhiên, cô từ chối vì không muốn khơi lại những tổn thương cũ.
Trong phim, Elle Fanning vào vai Rachel - một ngôi sao điện ảnh người Mỹ được mời sang Na Uy đóng phim. Ban đầu, vai diễn này được Gustav Borg viết cho con gái, nhưng sau cùng phải trao lại cho người ngoài. Từ đó, Rachel trở thành kẻ ngoài cuộc vô tình bước vào bi kịch gia đình Gustav Borg. Cô vừa là người thay thế, nhưng cũng vừa như tấm gương phản chiếu những cảm xúc phức tạp của Nora.
Fanning thực chất phải đảm nhiệm hai lớp vai, vừa là một ngôi sao Hollywood, vừa là Rachel trong quá trình nhập vai vào một nhân vật không thuộc về mình. Ở bề ngoài, cô giữ sự chuyên nghiệp, dễ mến, nhưng bên trong lại là cảm giác lạc lõng, bất an. Thay vì lựa chọn lối diễn phô trương, Fanning tiết chế cảm xúc, biến sự “thiếu hụt” ấy thành một phần bản chất nhân vật. Nhờ đó, vai diễn hiện lên với nhiều lớp tâm lý đan xen, ẩn chứa nỗi bất an của một người ở vị trí thay thế.
Với Sentimental Value, Fanning cho thấy sự tiến bộ lớn trong diễn xuất. Từ một diễn viên có phần bản năng, cô cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc chặt chẽ và có ý thức hơn trong cách xây dựng nhân vật. “Cô có thể chạm tới điều đạo diễn cần”, trang Roger Ebert nhận xét.
Từ hình ảnh “công chúa Hollywood”, Elle Fanning những năm gần đây liên tục làm mới mình qua các lựa chọn vai diễn đa dạng, từ dự án mang màu sắc thể nghiệm như Rosebush Pruning đến truyền hình nhiều góc cạnh Margo's Got Money Troubles. Việc dịch chuyển giữa các thể loại và hình tượng cho thấy nỗ lực rõ ràng của cô trong việc thoát khỏi khuôn mẫu nữ tính quen thuộc, hướng tới hình ảnh một diễn viên linh hoạt và khó đoán hơn.
Ngoài điện ảnh, Elle Fanning những năm gần đây còn duy trì sức ảnh hưởng rõ nét trong lĩnh vực thời trang, thường xuất hiện với loạt thiết kế từ Givenchy hay Fendi. Nữ diễn viên theo đuổi hình ảnh “nàng thơ hiện đại”, thường gắn với các thiết kế couture nữ tính, mang hơi hướm cổ điển, nổi bật với váy tulle, ren, phom dáng công chúa và bảng màu thanh nhã.
Elle Fanning là nữ diễn viên người Mỹ sinh năm 1998, bắt đầu sự nghiệp từ khi mới 3 tuổi và dần trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ Hollywood. Cô ghi dấu ấn qua nhiều giai đoạn, từ sao nhí trong I Am Sam (2001), Super 8 (2011), đến hình tượng công chúa Aurora trong Maleficent (2014), trước khi chuyển hướng sang các dự án trưởng thành hơn như The Great (2020) hay Sentimental Value.
