'Quỷ nhập tràng 2' bị vượt mặt

"Quỷ nhập tràng 2" bất ngờ tụt hạng, dù trước đó liên tục dẫn đầu phòng vé. Tác phẩm có dấu hiệu hạ nhiệt sớm.

Sáng 20/3, thị trường phòng vé ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý khi Quỷ nhập tràng 2 - bộ phim kinh dị Việt từng gây sốt thời gian qua, bất ngờ bị tác phẩm Hàn Quốc Đếm ngày xa mẹ vượt mặt.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến sáng cùng ngày, Quỷ nhập tràng thu hơn 1 tỷ đồng với 13.006 vé bán ra trên 2.525 suất chiếu, bình quân mỗi suất bán được 5 vé. Trong khi đó, Đếm ngày xa mẹ đạt khoảng 1,369 tỷ đồng , bán được 16.901 vé trên 1.968 suất chiếu, mỗi suất có gần 9 khán giả.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Khánh Dương, đại diện Box Office Vietnam, cho biết: “Theo số liệu của chúng tôi, trong sáng 20/3, Quỷ nhập tràng 2 đã bị vượt mặt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là số liệu buổi sáng, chưa thể nói trước điều gì, bởi tập khán giả chính của Quỷ nhập tràng 2 thường tập trung vào khung giờ tối”.

Quỷ nhập tràng 2 bất ngờ hạ nhiệt. Ảnh: NSX.

Dù vậy, diễn biến này vẫn gây bất ngờ lớn, bởi kể từ khi ra mắt, bộ phim của Pom Nguyễn ghi nhận doanh thu ấn tượng, từng được dự báo có thể vượt phần trước ( 150 tỷ đồng ). Hiện tại, tốc độ tăng trưởng của phim chậm lại đáng kể.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến là chất lượng phim gây tranh cãi, kéo theo phản hồi tiêu cực từ khán giả lẫn giới quan sát. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút của tác phẩm, khiến phim sớm hạ nhiệt ngay từ tuần thứ hai

Quỷ nhập tràng 2 đưa khán giả trở về thời điểm trước các biến cố ở phần một, xoay quanh Minh Như (Khả Như) trong hành trình trở về gia đình sau nhiều năm xa cách. Sự xuất hiện của cô không được cha chào đón khi bị xem là điềm gở, kéo theo hàng loạt hiện tượng quái dị tại xưởng nhuộm gia đình.

Khi em gái Mỹ Ngọc (Ngọc Hương) có dấu hiệu bị thế lực tà ác chi phối, Minh Như buộc phải đối diện nỗi sợ để tìm ra bí mật đằng sau lời nguyền đang đeo bám gia đình.

Phần thể hiện của dàn diễn viên chưa đáp ứng kỳ vọng khi nhiều phân đoạn bị đánh giá cường điệu, thiếu chiều sâu cảm xúc. Ngọc Hương gây hụt hẫng với lối diễn còn non, trong khi Khả Như chưa thể hiện được nội tâm phức tạp của nhân vật.

Bên cạnh đó, cách dàn dựng yếu tố kinh dị vẫn dựa nhiều vào âm thanh lớn, hiệu ứng quen thuộc thay vì xây dựng không khí, khiến trải nghiệm trở nên ồn ào, thiếu tinh tế. Tổng thể, phim bị cho là kéo dài, thiếu tiết chế và chưa tận dụng hiệu quả phần đầu tư về bối cảnh, hình ảnh.