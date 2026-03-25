Bất ngờ về Sơn Tùng

Gần đây, Sơn Tùng, diễn viên trẻ của dòng phim truyền hình giờ vàng, nhận được nhiều sự quan tâm khi đảm nhận vai Minh trong Bước chân vào đời. Nhân vật là cậu em út 17 tuổi trong một gia đình nghèo có ba chị em, bất ngờ rơi vào cảnh mồ côi khi bố mẹ qua đời đột ngột. Từ cuộc sống được bao bọc, cả ba buộc phải bước ra đời sớm, đối diện với áp lực mưu sinh, gánh nặng tiền bạc và những mối quan hệ phức tạp nơi đô thị.
Ở tập gần đây, Minh rơi vào bế tắc khi bị nghi trộm 100 triệu đồng. Không thể tự minh oan, nhân vật chìm trong trạng thái tuyệt vọng, dằn vặt. Đặc biệt, cảnh Minh vỡ òa trước cô giáo, khi lần đầu được thấu hiểu và bảo vệ, trở thành bước ngoặt tâm lý, giúp nhân vật chuyển từ hình ảnh nổi loạn sang một cậu bé biết suy nghĩ hơn. Đồng thời, phân đoạn này cũng ghi dấu sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất của Sơn Tùng, với việc thể hiện cảm xúc đau đớn khá tự nhiên, thuyết phục.
Trước đó, Minh được xây dựng là cậu em út bốc đồng, nổi loạn, luôn muốn tự lập. Song, cậu thiếu kiểm soát cảm xúc, thường xuyên hành động theo bản năng và vô tình gây rắc rối cho gia đình. Sơn Tùng thể hiện tương đối thành công trong việc thể hiện hình ảnh một thiếu niên đang tuổi nổi loạn, có phần ngang bướng, dễ nóng nảy. Anh cũng cho thấy khả năng bắt nhịp cảm xúc nhanh, đặc biệt trong những phân đoạn cao trào.
Dù vậy, ở một số phân đoạn, cách thể hiện của Sơn Tùng đôi lúc còn tạo cảm giác hơi “gồng”, phần nào xuất phát từ việc thiếu kinh nghiệm xử lý tâm lý nhân vật.
Sơn Tùng cũng nhận được sự quan tâm khi tham gia Cách em 1 milimet, trong vai Viễn lúc nhỏ, đóng cặp cùng Chang Mây. Vai diễn gắn với những rung động đầu đời trong trẻo, với nhiều khoảnh khắc đáng yêu, gần gũi, dễ tạo thiện cảm. Trong vai này, Sơn Tùng được khen bởi sự tự nhiên, biết quan sát và lắng nghe bạn diễn, góp phần tạo nên hình ảnh một thiếu niên trong trẻo, dễ mến.
Trước đó, Sơn Tùng đã nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình với một số vai nhỏ trong các phim như Hương vị tình thân, Không ngại cưới chỉ cần một lý do hay Hoa sữa về trong gió. Tuy thời lượng không nhiều, nhưng đây được xem là bước đệm giúp anh tích lũy kinh nghiệm và dần làm quen với môi trường phim truyền hình.
Nguyễn Sơn Tùng sinh năm 2006, là một trong những gương mặt Gen Z đang được chú ý trên màn ảnh nhỏ. Anh hiện là sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Nam diễn viên bén duyên với diễn xuất từ khá sớm, từng tham gia các vai nhỏ và phim ngắn từ thời cấp 2. Bên cạnh hoạt động đóng phim, Sơn Tùng cũng thử sức với vai trò người mẫu, từng tham gia trình diễn áo dài.
Đời thường, Sơn Tùng theo đuổi phong cách trẻ trung, tối giản và gần gũi, thường xuất hiện với áo thun, sơ mi basic, mang hơi hướm năng động. Về đời tư, nam diễn viên khá kín tiếng, ít chia sẻ chuyện cá nhân, chủ yếu tập trung vào việc học và công việc, tránh ồn ào trong giai đoạn đầu sự nghiệp.
