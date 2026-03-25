Bất ngờ về Sơn Tùng

Gần đây, Sơn Tùng, diễn viên trẻ của dòng phim truyền hình giờ vàng, nhận được nhiều sự quan tâm khi đảm nhận vai Minh trong Bước chân vào đời. Nhân vật là cậu em út 17 tuổi trong một gia đình nghèo có ba chị em, bất ngờ rơi vào cảnh mồ côi khi bố mẹ qua đời đột ngột. Từ cuộc sống được bao bọc, cả ba buộc phải bước ra đời sớm, đối diện với áp lực mưu sinh, gánh nặng tiền bạc và những mối quan hệ phức tạp nơi đô thị.