Mỹ Tâm chưa buông xuôi

Khả năng kiếm tiền của “Tài” chững lại rõ rệt khi suất chiếu thưa thớt khán giả, rơi xuống vị trí thứ 5 phòng vé. Dù vậy, Mỹ Tâm vẫn tích cực đi cinetour, đẩy mạnh quảng bá phim.

Sau khi vượt mốc trăm tỷ đồng, tốc độ kiếm tiền của Tài chững lại rõ rệt, gần như khó có cơ hội chinh phục thêm các cột mốc mới. Theo Box Office Viet Nam, sáng 25/3, phim thu về khoảng 106 triệu đồng với 1.215 vé bán ra trên 705 suất chiếu, trung bình mỗi suất chỉ có từ một đến hai khán giả. Với kết quả này, Tài hiện rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng phòng vé, xếp sau Quỷ nhập tràng 2 và ba tác phẩm ngoại khác.

Dù vậy, Mỹ Tâm và ê-kíp vẫn cho thấy nỗ lực duy trì sức nóng cho dự án khi liên tục đẩy mạnh chuỗi cinetour trên toàn quốc, ngay cả khi phim đã bước vào chặng cuối ở rạp chiếu.

Ngày 24/3, nữ ca sĩ có mặt tại Hà Nội, trực tiếp tham gia các suất chiếu giao lưu, thu hút đông đảo khán giả ra rạp. Trước đó, cô cũng liên tục xuất hiện tại nhiều cụm rạp ở Đà Nẵng, đồng thời hoàn thành các chặng cinetour tại TP.HCM - thị trường trọng điểm của dự án.

Không dừng lại ở các thành phố lớn, Mỹ Tâm còn mở rộng hành trình cinetour về các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Long Xuyên, Bến Tre và Mỹ Tho. Tại mỗi điểm dừng, nữ ca sĩ trực tiếp giao lưu, tương tác với người xem.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của chiến dịch cinetour vẫn là dấu hỏi khi doanh thu của Tài không ghi nhận sự tăng trưởng tương ứng. Trong bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện các đối thủ mới, bộ phim vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tăng trưởng doanh thu.

Tài thuộc dòng phim tâm lý, hành động. Dự án do Mai Tài Phến đạo diễn và đóng chính, cùng sự tham gia của Mỹ Tâm, NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh…

Phim xoay quanh Tài (Mai Tài Phến) - một người đàn ông từng lầm lỡ, sau khi ra tù cố gắng hoàn lương nhưng tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần vì người mẹ nghiện cờ bạc. Bị dồn đến đường cùng, anh buộc phải quay lại con đường cũ để cứu mẹ, đồng thời rơi vào một âm mưu nguy hiểm.

Dù câu chuyện không mới, Tài vẫn giữ được sức hút nhờ cách triển khai dễ tiếp cận, giàu tính giải trí. Phần hành động được dàn dựng tương đối chỉn chu, đa dạng từ truy đuổi đến đối kháng, tạo nhịp phim đủ căng thẳng để giữ chân khán giả. Bối cảnh miền Tây, đặc biệt là không gian sông nước An Giang, mang lại màu sắc gần gũi, góp phần tạo dấu ấn hình ảnh.

Tuy nhiên, kịch bản là điểm yếu lớn khi câu chuyện đi theo lối mòn, dễ đoán và thiếu đột phá. Tuyến tâm lý nhân vật chưa được khai thác đủ sâu, hành trình nội tâm của Tài có phần luẩn quẩn, thiếu bước ngoặt rõ ràng. Một số nút thắt cảm xúc chưa đủ sức nặng, trong khi tuyến tình cảm và sự xuất hiện của Mỹ Tâm đôi lúc mang tính gượng ép, thiên về fan-service hơn là phục vụ câu chuyện.