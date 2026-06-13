Touliver ngồi xe lăn tới sự kiện

Touliver mới bị thương ở chân. Do đó, khi tới buổi fan meeting của SpaceSpeakers, nhà sản xuất phải sử dụng xe lăn.

Ngày 13/6, fan meeting mang tên OFF SPACE quy tụ các thành viên của SpaceSpeakers như SOOBIN, Binz, Rhymastic, Cường Seven, SlimV... diễn ra tại TP.HCM. Touliver gây lo lắng khi xuất hiện trong sự kiện bằng xe lăn. Trong suốt thời gian chương trình diễn ra, nhà sản xuất luôn được hỗ trợ bởi các nhân viên hoặc thành viên khác của SpaceSpeakers. Trước những lo lắng của khán giả, Touliver giải thích anh mới bị bong gân nên không thể đi đứng bình thường.

Theo SOOBIN, OFF SPACE là hoạt động đặc biệt đánh dấu sự tụ họp của các thành viên SpaceSpeakers. Đây cũng là dịp để họ gặp gỡ người hâm mộ sau quãng thời gian có nhiều dấu ấn nổi bật trong thị trường âm nhạc. Ngoài giao lưu, trò chuyện với fan, các nghệ sĩ còn trình diễn những ca khúc đã làm nên tên tuổi của họ trong sự kiện này.

Touliver ngồi xe lăn lên sân khấu.

Ở SpaceSpeakers, Touliver có vai trò quan trọng. Không chỉ là anh cả, dẫn dắt các thành viên, Touliver còn là nhà sản xuất đứng sau thành công của rất nhiều ca khúc như Vài lần đón đưa (SOOBIN), They said, Bigcityboi (Binz), Có ai thương em như anh (Tóc Tiên)... Năm 2020, Touliver đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc cho chương trình Rap Việt.

Touliver có khoảng 6 năm chung sống với Tóc Tiên. Tháng 1, Tóc Tiên xác nhận cô và Touliver ly hôn. Thời điểm đó, nữ ca sĩ nhấn mạnh đây là lựa chọn được đưa ra trên tinh thần văn minh, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn không chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài. Với Tóc Tiên, những năm bên Touliver là quãng thời gian hạnh phúc, đáng trân trọng và có ý nghĩa lớn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp âm nhạc.