Romeo Beckham khóc vì Brooklyn?

Romeo Beckham bật khóc khi em trai Cruz trình diễn ca khúc "Loneliest Boy", được cho là nói về Brooklyn. Khoảnh khắc gây chú ý giữa lúc gia đình Beckham vướng rạn nứt.

Romeo Beckham gây chú ý khi không giấu được xúc động tại buổi biểu diễn của em trai Cruz Beckham ở London tối 25/3. Khoảnh khắc này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa gia đình Beckham và người con cả Brooklyn Beckham vẫn đang rạn nứt.

Cụ thể, theo The Sun, Cruz Beckham đã biểu diễn ca khúc Loneliest Boy trước sự chứng kiến của bố mẹ David và Victoria Beckham cùng anh trai Romeo. Nhiều khán giả cho biết Romeo đã lau nước mắt khi ca khúc vang lên, trong khi Victoria vòng tay ôm vai con trai để an ủi. Một nhân chứng nhận định đây là tiết mục giàu cảm xúc, bản thân Cruz cũng có lúc nghẹn lại khi thể hiện.

Đáng chú ý, Loneliest Boy mang nội dung xoay quanh cảm giác cô đơn và đổ vỡ trong các mối quan hệ gia đình. Điệp khúc có những câu như: “Cậu bé cô đơn nhất, mẹ chẳng nói nhiều, điều đó khiến trái tim bà tan vỡ… Cuối cùng thì chỉ còn lại chính bạn với bản thân mình… Bạn sống thế nào khi chẳng còn ai để mất?”.

Dù chưa được xác nhận chính thức, ca khúc được nhiều người cho là ám chỉ đến Brooklyn Beckham.

Romeo Beckham được cho đã khóc khi Cruz hát ca khúc Loneliest Boy. Ảnh: The Sun.

Trước đó, Brooklyn được cho là đã cắt đứt liên lạc với gia đình từ năm ngoái và chỉ trao đổi thông qua luật sư. Anh cũng không còn kết nối với các em Romeo, Cruz và Harper trên mạng xã hội. Căng thẳng gia đình được cho là leo thang sau khi Brooklyn và vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz tổ chức lễ tái thề nguyện mà không thông báo hay mời bất kỳ thành viên nào trong gia đình Beckham.

Một số nguồn tin cho biết Brooklyn từng bày tỏ không mong muốn hàn gắn quan hệ, đồng thời cho rằng mẹ anh, nhà thiết kế Victoria Beckham, đã làm lu mờ khoảnh khắc nhảy đầu tiên của vợ chồng anh trong đám cưới năm 2022. Dù vậy, những người thân cận khẳng định David và Victoria vẫn luôn dành tình cảm cho con trai cả.

Trong khi đó, Cruz Beckham đang ghi nhận những bước tiến trong sự nghiệp âm nhạc. Sau các buổi diễn cháy vé tại London, anh dự kiến tiếp tục lưu diễn tại Mỹ và góp mặt tại nhiều sân khấu lớn trong mùa hè, trong đó có lễ hội Lollapalooza Chicago. Thành công ban đầu cũng khiến giới quan sát đánh giá anh là gương mặt tiềm năng tại Brit Awards trong thời gian tới.