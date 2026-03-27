HBO siết an ninh vì người thủ vai thầy Snape 'Harry Potter' bị đe dọa

Đoàn sản xuất loạt phim Harry Potter phiên bản mới đã tăng cường an ninh tại phim trường sau khi diễn viên Paapa Essiedu, người đảm nhận vai Giáo sư Severus Snape, nhận nhiều đe dọa trên mạng xã hội.

Theo Mirror, ngay sau khi được công bố vào vai Snape, nhân vật từng gắn liền với cố diễn viên Alan Rickman, Essiedu đã trở thành mục tiêu của các bình luận công kích, trong đó có nhiều nội dung mang tính phân biệt chủng tộc. Một số tài khoản thậm chí gửi tin nhắn với nội dung đe dọa trực tiếp đến tính mạng của nam diễn viên.

Trước tình hình này, lãnh đạo HBO cho biết đã chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ, bao gồm đào tạo diễn viên về cách xử lý tình huống trên mạng xã hội và tăng cường lực lượng an ninh tại phim trường. Đại diện nhà đài nhấn mạnh đây là rủi ro đã được lường trước đối với các dự án lớn có lượng người hâm mộ đông đảo và nhiều ý kiến trái chiều.

Cùng với đó, Essiedu cũng đã thẳng thắn chia sẻ về những lời đe dọa mà anh nhận được sau khi được chọn vai. “Thực tế là nếu tôi mở Instagram, tôi sẽ thấy có người viết: ‘Tao sẽ đến nhà mày và giết mày.’ Dù tôi hy vọng mình vẫn ổn, nhưng không ai đáng phải đối mặt với điều này chỉ vì làm công việc của mình. Có rất nhiều người đặt cả tính mạng vào công việc. Còn tôi chỉ đang đóng vai một phù thủy trong Harry Potter. Và tôi sẽ nói dối nếu bảo rằng điều đó không ảnh hưởng đến cảm xúc của mình”, diễn viên nói.

Paapa Essiedu gây tranh luận khi đảm nhận vai Snape. Ảnh: ImdB.

Bên cạnh đó, Essiedu cũng cho biết anh chưa trình báo các lời đe dọa tới cơ quan chức năng, cho rằng việc xử lý pháp lý đối với những cá nhân gửi tin nhắn chưa chắc giúp cải thiện tình hình.

Diễn viên Jason Isaacs, người từng thủ vai Lucius Malfoy trong loạt phim gốc, đã lên tiếng bảo vệ Essiedu, chỉ trích các bình luận mang tính phân biệt chủng tộc và gọi đây là hành vi không thể chấp nhận.

Loạt phim Harry Potter phiên bản truyền hình do HBO sản xuất là dự án chuyển thể trực tiếp từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng của J.K. Rowling, với định hướng mỗi mùa phim tương ứng một tập truyện. Dự án quy tụ ê-kíp sản xuất mới, cùng dàn diễn viên trẻ gồm Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) và Alastair Stout (Ron Weasley). Ở tuyến nhân vật người lớn, Paapa Essiedu đảm nhận vai Severus Snape, bên cạnh nhiều gương mặt đáng chú ý khác.

Trailer đầu tiên của dự án được công bố cuối tháng 3/2026 nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, song cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ. Việc lựa chọn diễn viên cho một số vai, đặc biệt là nhân vật Snape, trở thành tâm điểm tranh luận, làm dấy lên nhiều quan điểm khác nhau về tính trung thành với nguyên tác và hướng tiếp cận đa dạng hóa.