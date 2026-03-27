Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Taylor Swift và Travis Kelce ngày càng mặn nồng

  Thứ sáu, 27/3/2026 09:15 (GMT+7)
Taylor Swift lần đầu đưa hôn phu Travis Kelce tới một sự kiện giải trí. Dù không đi thảm đỏ cùng nhau, Kelce vẫn đồng hành và thể hiện sự ủng hộ Swift trong suốt đêm trao giải.

Theo PeoPle, Taylor Swift gây chú ý khi lần đầu đưa vị hôn phu Travis Kelce cùng tham dự một sự kiện giải trí, tại lễ trao giải iHeartRadio Music Awards 2026 diễn ra tối 26/3 (giờ địa phương) ở nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Trên thảm đỏ, Taylor Swift xuất hiện một mình trong bộ trang phục hai mảnh màu xanh bạc hà gồm corset và chân váy ngắn. Nữ ca sĩ lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ với son hồng bóng và kiểu tóc buộc nửa, hoàn thiện diện mạo bằng loạt trang sức cao cấp và nhẫn đính hôn từ Travis Kelce. Trong khi đó, Travis Kelce không đi thảm đỏ mà chỉ xuất hiện bên trong khán phòng, ngồi cạnh Swift xuyên suốt chương trình.

Trong đêm trao giải, Kelce nhiều lần thể hiện sự ủng hộ dành cho vị hôn thê khi đứng cạnh và đặt tay lên lưng cô, đặc biệt trong khoảnh khắc người dẫn chương trình Ludacris giới thiệu Swift là nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử iHeartRadio Music Awards. Cặp đôi cũng được bắt gặp chụp ảnh cùng bạn bè và khách mời tại sự kiện.

Taylor Swift và Travis Kelce tại iHeartRadio Music Awards 2026. Ảnh: fox.

Taylor Swift tham dự lễ trao giải năm nay với tổng cộng 9 đề cử, bao gồm Nghệ sĩ của năm, Ca khúc của năm, Ca khúc pop của năm, Nghệ sĩ pop của năm, MV hay nhất, Lời ca hay nhất, Điệu nhảy TikTok được yêu thích (đều cho “The Fate of Ophelia”), cùng các hạng mục liên quan đến dự án và tour diễn Eras Tour.

Sự kiện lần này cũng đánh dấu màn tái xuất của Taylor Swift tại iHeartRadio Music Awards sau lần gần nhất vào năm 2023, khi cô nhận giải Innovator Award.

Trước đó, nữ ca sĩ và Travis Kelce đã đính hôn vào tháng 8/2025 sau khoảng hai năm hẹn hò, song hiếm khi cùng xuất hiện tại các sự kiện giải trí quy mô lớn.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu vướng tin hẹn hò từ giữa năm 2023, sau khi cầu thủ này công khai bày tỏ sự quan tâm tới nữ ca sĩ khi tham dự tour diễn Eras Tour. Đến tháng 9/2023, mối quan hệ chính thức được xác nhận khi Swift xuất hiện tại một trận đấu của Kelce, đánh dấu lần đầu cả hai công khai trước truyền thông. Từ đó, cặp đôi thường xuyên đồng hành trong các sự kiện âm nhạc và thể thao, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Sau khoảng hai năm gắn bó, Taylor Swift và Travis Kelce chính thức đính hôn vào tháng 8/2025. Kể từ đó, họ duy trì mối quan hệ ổn định nhưng vẫn khá kín tiếng trong các sự kiện giải trí quy mô lớn. Việc cùng xuất hiện tại iHeartRadio Music Awards 2026 được xem là cột mốc mới, đánh dấu lần đầu tiên cả hai tham dự chung một lễ trao giải trong ngành giải trí.

Minh An

Taylor Swift Taylor Swift Travis Kelce mặn nồng tình cảm

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý