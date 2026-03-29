Đêm nhạc gần 10.000 khán giả đầy cảm xúc của Hoàng Dũng

Hoàng Dũng cho thấy bước tiến khi concert "Xoay tròn" tại TP.HCM quy tụ 10.000 khán giả. Đêm nhạc diễn ra trong 3 tiếng, với nhiều khoảnh khắc cảm xúc nhưng vẫn còn một số hạn chế.

Những năm gần đây, Hoàng Dũng liên tục cho thấy những bước tiến vững chắc trên hành trình của một singer-songwriter thực thụ. Những bản hit lớn, những ca khúc đậm dấu ấn cá nhân, giọng hát và khả năng sáng tác ngày càng được trau dồi; và quan trọng nhất là một lượng khán giả trung thành, sẵn sàng ủng hộ mỗi khi anh ra mắt sản phẩm mới.

Sự tự tin là điều có thể thấy rõ trong những bước đi vừa qua của nam nghệ sĩ. Không chỉ sẵn sàng mang đến một diện mạo mới mẻ ở album phòng thu thứ hai Xoay tròn, với màu sắc pop R&B giàu tiết tấu hơn so với kiểu ballad lãng mạn trước đây, Hoàng Dũng còn bắt tay tổ chức concert ngay thời điểm ra mắt, kể cả khi chưa nhận được những phản hồi cho lần thay đổi này.

Và rồi, một chút tự tin, chút mạo hiểm, cùng phần nhiều là sự dụng công trong từng bước đi đã đem về trái ngọt, khi Xoay tròn Concert “cháy vé” ở cả hai đêm diễn Hà Nội và TP.HCM - điều không nhiều nghệ sĩ solo làm được. Màn trình diễn trong đêm thứ hai vừa qua cũng đã chứng minh vì sao những khán giả của Hoàng Dũng luôn sẵn sàng đồng hành và đặt trọn niềm tin vào anh.

Cảm xúc

Không nhất thiết phải đặt album thứ hai Xoay tròn vào vị trí trung tâm để đúng như tên gọi, Hoàng Dũng trong concert vừa qua chủ đích lựa chọn, nhặt nhạnh những bài hát xuyên suốt sự nghiệp của mình để phù hợp với từng chương và không khí của đêm diễn.

Và với sức sáng tác dồi dào được bồi đắp suốt gần 10 năm qua, anh đã mang đến hơn 3 tiếng đồng hồ trình diễn trọn vẹn, nơi mỗi ca khúc được đặt đúng “chỗ” trong mạch cảm xúc, cùng việc làm mới về bản phối, cách dàn dựng để tạo nên những trải nghiệm khác biệt hơn.

Điểm nhấn đầu tiên nằm ở việc Hoàng Dũng đem một set acoustic lên sân khấu, chủ đích tối giản âm thanh để đem đến một trải nghiệm mộc mạc, cảm xúc hơn. Và quyết định này đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Với guitar, cajon, percussion… đệm nhẹ nhàng, tổng thể âm thanh trở nên gần gũi, tạo điều kiện để cảm xúc được đẩy lên một cách tự nhiên.

Hoàng Dũng mang đến một đêm diễn giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó, lựa chọn ca khúc của Hoàng Dũng (Đừng giữ chỗ, Vì anh vẫn, …) cũng phù hợp lớn với không gian âm nhạc kể trên, với những giai điệu ballad ngọt ngào, phô diễn được giọng hát, cùng phần lời giàu suy tư, dễ dàng chạm đến người nghe.

Cao trào của đêm diễn được đặt ở phần sau, khi Hoàng Dũng đem đến một set diễn hoành tráng về mặt âm thanh, với nhiều lớp nhạc cụ, cùng phần bè phối được dàn dựng xếp chồng lên nhau đầy cầu kỳ.

Đặc biệt, ở tiết mục Bức tranh và Cánh chim, Dũng ban đầu dẫn dắt bằng tiếng đàn piano, gửi gắm những câu hát về sự đổ vỡ một cách dịu dàng, êm đềm. Sau đó, anh đẩy cao trào lên bằng những tiếng trống dồn nhịp, những tầng âm thanh dày và giàu năng lượng hơn, cùng dàn bè đông đảo; vừa có những nhấn nhá bất ngờ nhưng vẫn cố giữ sự suy tư cho không gian âm nhạc. Chính sự sắp đặt có chủ đích, cùng cách xây dựng bố cục thú vị, khiến đây trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn.

Và cũng không thể không nhắc đến cách Hoàng Dũng tái hiện những hit lớn nhất trong sự nghiệp của mình, từ mashup Nàng thơ – Đoạn kết mới hay Giữ anh cho ngày hôm qua. Ở đây, Dũng dàn dựng mọi thứ theo cấu trúc một màn live band căn bản trên sân khấu, không cố tìm kiếm điều gì quá mới mẻ ở những ca khúc quen thuộc.

Song, nam ca sĩ chú trọng nhiều hơn vào cảm xúc, khi tạo nên những khoảnh khắc đồng ca cùng dàn bè đông đảo, lan tỏa âm nhạc một cách tự nhiên, gần gũi. Sự giản dị trong cách xử lý, không quá phức tạp về mặt kỹ thuật, lại giúp cảm xúc được đẩy lên rõ rệt.

Hoàng Dũng cũng mang đến một trải nghiệm âm nhạc thực thụ, khi toàn bộ đêm diễn được thực hiện live hoàn toàn, không sử dụng playback (hát đè). Giọng hát của Dũng nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định xuyên suốt. Anh cho thấy sự tiến bộ ngày một rõ nét, thậm chí có thể một mình làm chủ sân khấu lớn, dù đôi chỗ có thể cảm nhận rõ sự đuối sức sau thời lượng trình diễn dài. Trong khi đó, ban nhạc cũng có một ngày thể hiện khá ấn tượng, chắc tay, có sự ngắt nghỉ và tiết chế kỹ lưỡng để hỗ trợ tốt cho ca sĩ.

Xoay tròn sở hữu dàn khách mời chất lượng.

Những hạn chế đáng tiếc

Sau những khoảnh khắc “cầu hồn” tại Lý giải, Hoàng Dũng bắt đầu chia sẻ sân khấu với các khách mời, mà ở đây hầu hết là những cái tên chất lượng. Minh Tốc & Lam mang đến Bầu trời mới, Chốn sa mạc, nơi lần nữa họ chứng minh khả năng diễn live của mình là tốt bậc nhất lứa nghệ sĩ trẻ hiện tại, đặc biệt là ngón đàn không lẫn đi đâu được của Minh Tốc.

Trong khi đó, Grey D cũng mang đến những giai điệu ngọt ngào với Có hẹn với thanh xuân, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, cho thấy giọng hát tiến bộ rõ rệt sau thời gian dài “ở ẩn”.

Việc các khách mời trình diễn những bản hit lớn nhất của mình, có độ phổ biến cao cũng là điểm cộng lớn, giúp giữ nhịp không khí đêm diễn, tạo sự kết nối tự nhiên với khán giả. Dù vậy, trong một số khoảnh khắc, Hoàng Dũng phần nào bị lép vế trước khách mời, đặc biệt là khi song ca với một chất giọng giàu nội lực như Lam.

Chưa kể, dù mang đến một tổng thể chỉn chu, đêm diễn vẫn bộc lộ một số hạn chế đáng tiếc ở khâu kỹ thuật. Ngay từ những phút đầu, hệ thống âm thanh đã xuất hiện tình trạng rè, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm nghe của khán giả.

Nhiều sự cố âm thanh đáng tiếc xuất hiện.

Bên cạnh đó, micro của Hoàng Dũng đôi lúc gặp vấn đề về âm lượng, thậm chí có thời điểm nhỏ hơn cả mic của khách mời, làm giảm đi sự liền mạch trong phần trình diễn. Không chỉ âm thanh, hệ thống LED hai bên sân khấu cũng hoạt động thiếu ổn định, khi bật – tắt không đồng đều, phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm. Những trục trặc này, dù không kéo dài xuyên suốt, vẫn là điểm trừ đáng tiếc trong một đêm diễn được đầu tư công phu.

Song, với quy mô gần 10.000 khán giả, cùng hiệu ứng tích cực sau đêm diễn, concert Xoay tròn tại TP.HCM rõ ràng vẫn là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Đây không chỉ là thành quả lao động nghệ thuật miệt mài suốt 10 năm của nam nghệ sĩ, mà còn cho thấy Hoàng Dũng vẫn đang đi đúng hướng trên con đường bản thân vững tâm: một singer-songwriter thực thụ.