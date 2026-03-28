Trương Lăng Hách ngập trong tranh cãi

Gần đây, Trương Lăng Hách trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp vướng vào nhiều tranh cãi, từ phát ngôn gây hiểu lầm đến những ý kiến trái chiều xoay quanh diễn xuất và tạo hình trên màn ảnh. Mới nhất, nam diễn viên bị chỉ trích khi nhắc đến Leonardo DiCaprio trong một cuộc phỏng vấn, cho rằng ngoại hình nổi bật có thể khiến diễn xuất ít được ghi nhận.
“Anh ấy trước đây rất đẹp trai, nhưng luôn không nhận được giải Oscar. Sau đó anh ấy có một sự bứt phá, đi đóng The Revenant, rũ bỏ đi một số điều kiện về ngoại hình, rồi mới nhận được sự công nhận của mọi người”, anh nói. Tuy nhiên, phát ngôn này nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều, khi một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên đang “đặt mình chung câu chuyện” với Leonardo DiCaprio. Đồng thời, cách so sánh này cũng bị nhận xét không chính xác, thể hiện anh thiếu sự thiếu hiểu biết về sự nghiệp của tài tử Hollywood.
Trước đó, trong một chương trình giải trí, nam diễn viên từng nhận xét về bức vẽ của mình rằng: “Trông như người sinh ra ở Đông Nam Á”. Phát ngôn này gây phản ứng mạnh tại nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam và Thái Lan. Một bộ phận khán giả cho rằng câu nói mang hàm ý định kiến, chê bai ngoại hình người Đông Nam Á. Sau đó, Trương Lăng Hách đã lên tiếng xin lỗi bằng tiếng Trung và tiếng Anh, song cách xử lý được nhận định là chưa đủ thuyết phục.
Tạo hình của Trương Lăng Hách trong một số dự án cổ trang gần đây tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán. Khán giả nhận xét lớp trang điểm của nam diễn viên khá dày, làn da quá mịn và trắng. Điều này khiến hình tượng nhân vật chưa thực sự phù hợp, đặc biệt với các vai diễn võ tướng. Trên mạng xã hội, anh thậm chí còn bị gán những biệt danh mang tính châm biếm liên quan đến phong cách trang điểm đậm.
Bên cạnh đó, một số phát ngôn trong quá khứ của nam diễn viên cũng bị “đào lại”. Khi còn là sinh viên, anh từng bày tỏ quan điểm phê bình những diễn viên chỉ có ngoại hình nhưng thiếu năng lực diễn xuất. Đặt trong bối cảnh hiện tại, những chia sẻ này bị cho là mâu thuẫn với chính hình ảnh của anh, qua đó làm gia tăng các ý kiến chỉ trích.
Song song với các ồn ào liên quan đến phát ngôn và hình ảnh, diễn xuất của Trương Lăng Hách cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Trong Vân Chi Vũ và Ninh An Như Mộng, anh bị nhận xét biểu cảm còn hạn chế, thiếu chiều sâu ở những phân đoạn nội tâm. Với Trục Ngọc, tranh luận tiếp tục xoay quanh diễn xuất chưa ổn định, đôi lúc còn gượng, chưa thực sự thuyết phục trong các cảnh cảm xúc.
Trương Lăng Hách là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ trong những năm gần đây. Gia nhập Cbiz từ năm 2020, anh nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, chiều cao lý tưởng và hình tượng phù hợp với các vai nam chính ngôn tình, cổ trang. Nam diễn viên tham gia các dự án như Thương Lan Quyết, Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng, đồng thời trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu.
Về đời tư, Trương Lăng Hách khá kín tiếng so với nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ. Anh hiếm khi chia sẻ sâu về cuộc sống cá nhân, duy trì hình ảnh “sạch” trong mắt công chúng. Nam diễn viên từng vướng tin đồn hẹn hò với một số bạn diễn như Bạch Lộc hay Triệu Kim Mạch, chủ yếu xuất phát từ những tương tác thân thiết và thông tin hậu trường, song chưa từng lên tiếng xác nhận.
