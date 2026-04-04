Mỹ nam sinh năm 2002 gây chú ý

Theo Chosun, ngày 3/4, Michieda Shunsuke tham dự buổi họp báo ra mắt phim The Song You Left Behind tại Hàn Quốc. Đây là dự án do nam diễn viên đóng chính, xoay quanh hành trình trưởng thành của Haruto - chàng trai viết thơ, và Ayane - cô gái thể hiện thế giới qua âm nhạc, qua đó khai thác câu chuyện thanh xuân gắn với âm nhạc và tình yêu.

Tại sự kiện, nam diễn viên gửi lời chào bằng tiếng Hàn, đồng thời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm đến dự án mới. Sự xuất hiện của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý, với nhiều lời khen dành cho ngoại hình. Michieda được nhận xét sở hữu vẻ ngoài sáng, có sức hút riêng. Đáng chú ý, truyền thông Hàn cho rằng nam diễn viên mang đến diện mạo trưởng thành hơn so với trước, nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo đặc trưng - yếu tố giúp anh dễ dàng chinh phục khán giả trẻ.

Michieda Shunsuke sinh năm 2002 tại Osaka, bắt đầu diễn xuất từ năm 2017 trước khi ra mắt với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc thần tượng Naniwa Danshi vào năm 2021. Anh được biết đến rộng rãi tại châu Á sau bộ phim Even If This Love Disappears From the World Tonight (2022). Thời điểm đó, Michieda sớm gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, gương mặt cân đối, làn da trắng, chiều cao nổi bật cùng phong thái nhẹ nhàng, phù hợp với hình tượng nam chính học đường.

Michieda Shunsuke không hoạt động như một sao nhí nổi tiếng từ nhỏ, nhưng đã tham gia showbiz từ khá sớm trong vai trò thực tập sinh. Năm 2014, khi còn học cấp 2, anh gia nhập Johnny’s Jr. sau khi vượt qua buổi tuyển chọn, bắt đầu xuất hiện trong các sân khấu, concert và chương trình nội bộ của công ty. Trong giai đoạn này, Michieda chủ yếu hoạt động với vai trò vũ công phụ họa và diễn viên phụ trong một số dự án truyền hình, trước khi chính thức debut diễn xuất vào năm 2017.

Song song với diễn xuất, Michieda là thành viên của nhóm nhạc Naniwa Danshi - một trong những nhóm idol nổi bật của thế hệ mới. Nhóm chính thức debut vào năm 2021 và nhanh chóng đạt độ phủ sóng rộng rãi. Ngoài ra, anh còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang.

Với ngoại hình thanh tú, phong cách nhẹ nhàng, Michieda nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng “quốc bảo nhan sắc” của tạp chí ViVi. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ duy trì sức hút ổn định với lượng người theo dõi lớn. Hình ảnh tươi sáng giúp anh gắn với danh xưng “gương mặt của phim thanh xuân”, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á.

Về đời tư, Michieda Shunsuke được đánh giá là nghệ sĩ có hình ảnh “sạch”, gần như không vướng bê bối lớn trong suốt quá trình hoạt động. Nam diễn viên chưa có xác nhận chính thức về mối quan hệ hẹn hò nào. Bên cạnh đó, anh xây dựng hình ảnh gần gũi với người hâm mộ thông qua những chia sẻ đời thường, từ sở thích cá nhân đến các tình huống vụng về trong sinh hoạt.

Về phong cách thời trang, Michieda Shunsuke theo đuổi hình ảnh trẻ trung, thanh lịch, phù hợp với độ tuổi và định vị hình ảnh cá nhân. Nam diễn viên thường xuất hiện với các trang phục tông sáng, phom dáng gọn gàng như sơ mi, blazer... Khi tham dự các sự kiện thời trang quốc tế, anh chuyển sang phong cách cao cấp hơn với các thiết kế từ những nhà mốt lớn.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.