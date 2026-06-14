Nữ diễn viên VTV đang được chú ý

Trang là vai diễn đầu tiên của Thanh Tâm trên màn ảnh nhỏ. Cô cho biết bản thân hồi hộp khi thử sức với phim truyền hình và đóng vai "tiểu tam". Những ngày qua, Thanh Tâm đều lên mạng xã hội để theo dõi những phản hồi của khán giả về vai diễn mới nhất của cô. Theo Thanh Tâm, áp lực lớn nhất của cô trong dự án là những cảnh nóng, tình tứ với Tiến Lộc.

Thanh Tâm sinh năm 2005, đang theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội . Năm 2025, cô từng góp mặt trong bộ phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch của đạo diễn Tôn Văn. Song phim có doanh thu thấp, sớm rời rạp.

Nữ diễn viên Dưới ô cửa sáng đèn sở hữu ngoại hình nổi bật. Cô có gương mặt đẹp với nụ cười tươi và má lúm đồng tiền. Bên cạnh việc đóng phim, Thanh Tâm cũng thích đi du lịch, trekking.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường, công việc. Cô theo đuổi gu thời trang đa dạng, trẻ trung, hợp lứa tuổi.

Bộ ảnh gần nhất của diễn viên Thanh Tâm. Nữ diễn viên đến từ Thanh Hóa chia sẻ mong muốn của cô là có cơ hội thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau ở những dự án phim tiếp theo.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.