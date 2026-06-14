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Giải trí

Nữ diễn viên VTV đang được chú ý

  • Chủ nhật, 14/6/2026 21:21 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Lê Trần Thanh Tâm được chú ý với vai diễn trong phim truyền hình "Dưới ô cửa sáng đèn". Cô sinh năm 2005, hiện là sinh viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

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Dưới ô cửa sáng đèn đang là series truyền hình nhận sự quan tâm của người xem. Phim xoay quanh câu chuyện của Sinh (Quang Sự đảm nhận) - một ông bố đơn thân sống nguyên tắc, trách nhiệm nhưng giàu tình nghĩa. Sinh sống trong một khu tập thể cũ với em gái Vân (Ngọc Huyền) và nhóm bạn thân thiết gồm Tài (Tuấn Tú), Bằng (Du Ka), Diệu (Quỳnh Châu), Nguyệt (Thanh Hương). Song nhiều biến cố xảy đến khiến cuộc sống của mỗi người thay đổi nhanh chóng. Ở những tập gần nhất, hôn nhân của Dương (Tiến Lộc) và Diệu xảy ra nhiều hiểu lầm, rạn nứt. Đúng lúc đó, sự xuất hiện của Trang (Thanh Tâm) khiến cuộc sống của vợ chồng Diệu đảo lộn.
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Trang là vai diễn đầu tiên của Thanh Tâm trên màn ảnh nhỏ. Cô cho biết bản thân hồi hộp khi thử sức với phim truyền hình và đóng vai "tiểu tam". Những ngày qua, Thanh Tâm đều lên mạng xã hội để theo dõi những phản hồi của khán giả về vai diễn mới nhất của cô. Theo Thanh Tâm, áp lực lớn nhất của cô trong dự án là những cảnh nóng, tình tứ với Tiến Lộc.
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Thanh Tâm sinh năm 2005, đang theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 2025, cô từng góp mặt trong bộ phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch của đạo diễn Tôn Văn. Song phim có doanh thu thấp, sớm rời rạp.

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Nữ diễn viên Dưới ô cửa sáng đèn sở hữu ngoại hình nổi bật. Cô có gương mặt đẹp với nụ cười tươi và má lúm đồng tiền. Bên cạnh việc đóng phim, Thanh Tâm cũng thích đi du lịch, trekking.

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Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường, công việc. Cô theo đuổi gu thời trang đa dạng, trẻ trung, hợp lứa tuổi.
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Bộ ảnh gần nhất của diễn viên Thanh Tâm. Nữ diễn viên đến từ Thanh Hóa chia sẻ mong muốn của cô là có cơ hội thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau ở những dự án phim tiếp theo.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

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An Nhi

Ảnh: FBNV

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