Thanh Trúc gây chú ý

Thanh Trúc vừa đăng tải loạt ảnh diện váy cưới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên và Châu Khải Phong bị fan giục cưới.

Ngày 14/6, diễn viên Thanh Trúc đăng tải loạt ảnh khi thử váy cưới tại một cửa hàng ở TP.HCM. Cô diện thiết kế xuyên thấu cổ vuông với điểm nhấn xẻ sâu phần đùi và tà dài.

"U45 còn mặc váy cưới đẹp không cả nhà?", nữ diễn viên đăng tải dưới loạt ảnh. Ở phần bình luận, Châu Khải Phong, chồng Thanh Trúc cũng dành lời khen cho vợ.

Thanh Trúc chia sẻ ảnh mặc váy cưới.

Nhiều đồng nghiệp và fan dành lời khen nhan sắc cho bà mẹ một con. Họ cũng để lại nhiều bình luận, giục Thanh Trúc, Châu Khải Phong sớm tổ chức lễ cưới.

"Chờ thiệp mời của anh chị"; "Tin vui đúng không chị ơi"; "Váy cưới đẹp quá", "Vẫn trẻ đẹp lắm"... là những chia sẻ từ dân mạng.

Trước đó, khi fan liên tục hối cưới, Thanh Trúc phản hồi: "Chắc khoảng 10 năm nữa mọi người. Mọi người đừng quên đám cưới của em nhé".

Thanh Trúc, Châu Khải Phong đã kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới.

Thanh Trúc công khai mối quan hệ với ca sĩ Châu Khải Phong thông qua tiệc thôi nôi diễn ra vào 1/7/2025 của con gái Thư Kỳ. Cả 2 đã vướng tin hẹn hò suốt thời gian dài trước đó. Họ liên tục lộ hình đi chung cùng nhóm bạn. Tuy nhiên, phải đến tiệc thôi nôi của con gái, 2 người mới thừa nhận chuyện tình cảm.

Tại đây, Châu Khải Phong gọi Thanh Trúc là vợ và chia sẻ: "Hôm nay, xin cảm ơn hai gia đình, bố mẹ và bạn bè thân yêu. Tôi không sống tại TP.HCM mà sinh ra ở miền Trung. Sinh nhật con gái là lý do thuyết phục để gia đình, anh em, bạn bè có mặt đông đủ. Cảm ơn những ai đã có mặt hôm nay. Hy vọng mọi người thật vui".

Sau đó, hai người thoải mái tương tác, chia sẻ hình ảnh bên nhau. Cuối năm 2025, Thanh Trúc vướng tin mang thai lần 2 vì mặc đồ rộng khi đi sự kiện. Sau đó, nữ diễn viên đính chính.

Những năm qua, Thanh Trúc chưa đóng phim trở lại. Cô tập trung thời gian cho con gái và chăm sóc tổ ấm nhỏ.