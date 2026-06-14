Touliver ngồi xe lăn và khoảnh khắc trong show của SpaceSpeakers

Fan meeting với tên gọi OFF SPACE quy tụ đầy đủ các thành viên của SpaceSpeakers gồm Touliver, SlimV, SOOBIN, Binz, Rhymastic, Kiên Ứng... vừa diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hàng nghìn khán giả. Các nghệ sĩ xuất hiện lịch lãm trong những bộ suit đen và gửi lời chào đến người hâm mộ. Đáng chú ý, Touliver phải ngồi xe lăn khi tham dự sự kiện quan trọng.

"Thủ lĩnh" của SpaceSpeakers cho biết anh bị bong gân nên khó khăn khi di chuyển. Anh phải nhờ tới sự hỗ trợ của nhân viên và các đồng nghiệp trong suốt sự kiện. Dù vậy, Touliver vẫn nhiệt tình tham gia các thử thách, chơi nhạc trong fan meeting.

Các thành viên hát và giao lưu với người hâm mộ. Ở một thử thách, khi dàn nghệ sĩ được yêu cầu hát nốt cao trong bản hit Em của Binz, Touliver đã từ chối tham gia và rời vào bên trong cánh gà.

Trong nhiều giờ đồng hồ, khán giả có dịp lắng nghe lại những ca khúc làm nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ trực thuộc SpaceSpeakers. Loạt ca khúc như Vụt tan (SOOBIN); You & I (Cường Seven), GENE (Binz) được vang lên trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả. Người hâm mộ ở nhiều thế hệ cùng đồng thanh hòa giọng, chìm đắm giữa không gian âm nhạc hoài niệm qua những bản hit trong 15 năm qua.

Bên cạnh thế hệ OG, chương trình lần này còn có sự hiện hiện của dàn nghệ sĩ mới thuộc SpaceSpeakers gồm APJ, Monotape, Kriss Ngo, BiKay, StillaD, Lezii, Wishty Eazy, SUGI. Họ lần lượt thể hiện các ca khúc mới, gồm 12H03, Chomp, Alone Momei.

Khoảnh khắc khép lại sự kiện fan meeting của SpaceSpeakers. Các nghệ sĩ cùng chụp lại bức ảnh kỷ niệm cùng người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhóm cũng công bố concert mang tên KOSMIK dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào cuối năm.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.