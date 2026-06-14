Diễn viên 'Penthouse' khoe ảnh ở Phú Quốc

Nữ diễn viên Jo Soo Min đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Đây là lần đầu cô đến Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Jo Soo Min gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng mới đây tại Phú Quốc. Cô diện trang phục đơn giản với áo crop top phối cùng quần kẻ sọc. Jo Soo Min trang điểm nhẹ nhàng và tạo dáng trong khuôn viên của resort sang trọng.

Mỹ nhân Cuộc chiến thượng lưu "khoe" bữa ăn với nhiều món ngon như phở, bánh mì chảo, há cảo, thưởng thức nước dừa. Trong một khoảnh khắc khác, Jo Soo Min đăng tải hình ảnh diện bikini khi tắm biển. Diễn viên 27 tuổi gợi cảm với hình thể cân đối và vòng hai săn chắc.

Jo Soo Min nghỉ dưỡng ở Phú Quốc.

Sinh năm 1999, Jo Soo Min đã bắt đầu đóng phim từ năm 2006, cô được khán giả biết đến nhiều hơn khi đảm nhận vai con riêng của chồng chị cả Deok Chil trong Những nàng công chúa nổi tiếng. Với gương mặt sáng, đôi mắt to và nụ cười tươi, Soo Min nhanh chóng chiếm được nhiều cảm tình từ công chúng.

Sau thành công của bộ phim, Soo Min tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án phim truyền hình khác như Người vô hình, Quê hương của huyền thoại, Giai điệu của tình yêu…

Đến năm 2013, Jo Soo Min quyết định tạm ngừng diễn xuất để tập trung vào việc học.

Hình ảnh gợi cảm của nữ diễn viên Penthouse.

Năm 2019, Soo Min đánh dấu sự trở lại sau 6 năm kể từ lần cuối cùng xuất hiện trong Giai điệu tình yêu (2013), với loạt phim Touch Your Heart, The Running Mates: Human Right và Birthday Letter. Trong đó, vai diễn trong Birthday Letter đã mang về cho cô danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim ngắn tại lễ trao giải truyền hình KBS 2019.

Năm 2020 đánh dấu sự thăng hạng cả về nhan sắc lẫn mức độ nổi tiếng của nữ diễn viên khi góp mặt trong các dự án phim chất lượng, gồm bộ phim chiếu mạng Ending Again và bom tấn truyền hình Penthouse.