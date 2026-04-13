Big Bang làm bùng nổ mạng xã hội

Big Bang tái xuất tại Coachella 2026, đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của nhóm. Màn trình diễn nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Ngày 13/4, Big Bang đã có buổi biểu diễn tại Outdoor Theatre - một trong những sân khấu chính của Coachella, đánh dấu hành trình hoạt động kể từ năm ra mắt 2006. Trước khi bắt đầu, nhóm mở màn bằng video chủ đề phi hành gia, sau đó lần lượt giới thiệu ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Ngay khi ca khúc Bang Bang Bang vang lên, BIGBANG chính thức xuất hiện, khuấy động không khí với phần trình diễn sôi động cùng dàn vũ công và hiệu ứng ánh sáng đỏ nổi bật. G-Dragon diện trang phục lông nổi bật, trong khi Taeyang và Daesung mặc áo khoác da, mang đến phong cách trình diễn mạnh mẽ, giàu năng lượng.

Nhóm tiếp tục trình diễn loạt hit như Fantastic Baby, Sober, Bad Boy, Lies, Haru Haru, Tonight, Loser… tái hiện hành trình âm nhạc kéo dài hai thập kỷ. Bên cạnh đó, các tiết mục solo và kết hợp cũng được đưa vào setlist, gồm Ringa Linga (Taeyang), Power (G-Dragon), Good Boy (GD x Taeyang) và các sân khấu riêng của Daesung.

Đáng chú ý, Daesung mang đến phần trình diễn mang màu sắc K-trot, được xem là điểm nhấn mới lạ tại Coachella năm nay. Ngoài ra, ca khúc Home Sweet Home được thể hiện với đội hình ba thành viên, gợi mở chương mới trong hành trình của nhóm.

BIGBANG tại Coachella 2026. Ảnh: @Coachella/youtube.

Sau đó, BIGBANG đã chọn Still Life làm bài hát cuối cùng. Trong màn trình diễn này, phần hát của cựu thành viên T.O.P vẫn được giữ lại, cho thấy ba thành viên vẫn nhớ đến nam rapper như một thành viên của BIGBANG.

Trong phần giao lưu, G-Dragon gửi lời chào: “Chào Coachella, chúng tôi đã trở lại. BIGBANG đang ở ngay đây”. Daesung bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu biểu diễn tại lễ hội, trong khi Taeyang cũng gửi lời chào và kêu gọi khán giả hòa mình vào không khí sân khấu.

Sân khấu Coachella 2026 được đánh giá là cột mốc quan trọng, khi ba thành viên tái hợp với tư cách một nhóm sau thời gian tập trung hoạt động cá nhân. Giới quan sát nhận định đây có thể là bước đệm cho các dự án tiếp theo như album kỷ niệm 20 năm hoặc tour diễn toàn cầu trong thời gian tới.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu, màn trở lại của Big Bang còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Ngay sau khi phần trình diễn kết thúc, hàng loạt đoạn clip fan-cam nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút lượng lớn lượt xem và tương tác. Nhiều khán giả quốc tế gọi đây là “màn tái xuất của huyền thoại”, đánh giá cao khả năng làm chủ sân khấu và sức hút bền bỉ của nhóm sau hai thập kỷ hoạt động.