Britney Spears đi cai nghiện

Britney Spears được xác nhận đã tự nguyện vào trung tâm cai nghiện, chỉ ít tuần sau khi bị bắt vì lái xe trong tình trạng chịu ảnh hưởng của rượu và chất kích thích.

Britney Spears được xác nhận đã tự nguyện vào trung tâm điều trị lạm dụng chất kích thích, chỉ vài tuần sau khi bị bắt vì lái xe trong tình trạng chịu ảnh hưởng của rượu và chất gây nghiện tại bang California (Mỹ).

Theo Page Six, đại diện của nữ ca sĩ cho biết Spears đã chủ động nhập viện để điều trị.

Trước đó, ngày 4/3, cô bị cảnh sát tại Ventura (California) tạm giữ sau khi bị phát hiện điều khiển phương tiện trong tình trạng lạng lách, chuyển làn bất thường. Giới chức cho biết đã tìm thấy một chất chưa xác định trong xe và nghi ngờ Spears sử dụng đồng thời rượu và chất kích thích.

Nữ ca sĩ được thả vào sáng hôm sau, song vụ việc hiện đã được chuyển đến Văn phòng Công tố Quận Ventura và đang trong quá trình xem xét. Spears dự kiến hầu tòa vào ngày 4/5.

Theo cảnh sát, Spears đã lái xe lạng lách giữa các làn đường trước khi bị bắt.

Nguồn tin thân cận cho biết vụ việc là “hồi chuông cảnh tỉnh” đối với Spears, đồng thời tiết lộ nữ ca sĩ 44 tuổi đã trải qua giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần trong những tháng gần đây. “Cô ấy rất xúc động, cảm thấy xấu hổ và hối hận về những gì đã xảy ra”, nguồn tin nói. Trong thời gian này, Spears nhận được sự hỗ trợ từ hai con trai là Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi).

Cuối tháng 3, Spears lần đầu lên tiếng về vụ việc trên Instagram, chia sẻ các video bên con trai và gửi lời cảm ơn sự ủng hộ từ người hâm mộ. Cô cũng đăng tải hình ảnh chuyến nghỉ dưỡng bằng du thuyền cùng các con, và xuất hiện trong dịp lễ Phục sinh bên nhạc sĩ Diane Warren và diễn viên Molly Shannon.

Song gần đây, ngôi sao nhạc pop lại bị phát hiện hút thuốc ở gần một trạm xăng tại Los Angeles. Hành động của nữ ca sĩ tiếp tục nhận phản ứng gay gắt từ công chúng.

Trước đó, năm 2021, Britney thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài 13 năm. Từ đó đến nay, nữ ca sĩ thường xuyên gây bàn tán khi đăng tải trên mạng xã hội những video nhảy múa với dao hay tạo dáng khỏa thân trên bãi biển...