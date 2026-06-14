Trương Quỳnh Anh bên con trai cao vượt 1,8 m

Ở tuổi 14, Sushi có vóc dáng cao lớn, khỏe khoắn. Trương Quỳnh Anh cho biết con trai có chế độ ăn uống, tập luyện riêng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh chia sẻ ảnh đi tập gym cùng con trai Sushi. Hai mẹ con nữ diễn viên xuất hiện trong trang phục thể thao năng động, cùng chụp selfie trước gương. Con trai Trương Quỳnh Anh tạo dáng khoe cơ bắp ở tuổi 14.

Nữ diễn viên tiết lộ Sushi có chế độ ăn uống, tập luyện bài bản. Theo Trương Quỳnh Anh, con trai cô kiên trì tập boxing, ngâm nước đá và xông hơi. Chế độ ăn của con trai Trương Quỳnh Anh cũng có những quy tắc riêng, hạn chế đồ uống không tốt cho sức khỏe.

"Ăn ức gà, bò, cá, trứng, sữa và rau. Kiêng trà sữa và các loại nước ngọt, nước có ga. Giỏi lắm bạn ơi", nữ diễn viên chia sẻ. Bài đăng của Trương Quỳnh Anh thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, dân mạng dành lời khen cho lối sống tích cực của hai mẹ con Trương Quỳnh Anh.

Trương Quỳnh Anh và con trai 14 tuổi. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi 14, Sushi được nhận xét ngày càng bảnh bao, trưởng thành. Cậu để kiểu tóc xù, có chiều cao vượt trội. Trương Quỳnh Anh từng tiết lộ con trai đã cao 1,82 m khi mới 12 tuổi.

Trước đó, hồi đầu tháng 6, Trương Quỳnh Anh từng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp trong tiệc sinh nhật Sushi. Nữ diễn viên gọi con trai là một "người bạn đặc biệt",

"14 năm nhìn bạn lớn lên từng ngày. Dù đôi khi hơi 'khó ở với nhau', nhưng chưa bao giờ thôi đồng hành. Hạnh phúc vì năm nào cũng bên cạnh bạn trong những cột mốc quan trọng. Chúc mừng sinh nhật người bạn đặc biệt của mình", Trương Quỳnh Anh viết.

Sushi là con chung của Trương Quỳnh Anh và chồng cũ là ca sĩ Tim. Cả hai đường ai nấy đi vào năm 2018. Trong một bài phỏng vấn, cô cho biết sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt, thường xuyên trao đổi về cách nuôi dạy con cái.