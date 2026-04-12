Katy Perry quấn quýt cựu Thủ tướng Canada

Katy Perry xuất hiện cùng Justin Trudeau tại Coachella 2026, theo dõi màn diễn của Justin Bieber. Cô cũng chia sẻ khoảnh khắc thân mật cùng bạn trai trên mạng xã hội.

Theo Page Six, Katy Perry thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng bạn trai Justin Trudeau tại lễ hội âm nhạc Coachella 2026, diễn ra ở Indio, California (Mỹ). Nữ ca sĩ đến theo dõi màn biểu diễn chính của Justin Bieber, đồng thời chia sẻ loạt khoảnh khắc thân mật với bạn trai trên Instagram.

Perry và Trudeau thoải mái tận hưởng không khí lễ hội với nhiều hoạt động như uống bia, nắm tay dạo quanh khuôn viên và hát theo ca khúc của Bieber. Cặp đôi cũng kéo dài cuộc vui đến rạng sáng khi ghé hộp đêm.

Về trang phục, Perry lựa chọn phong cách trẻ trung với áo croptop trắng, kết hợp quần short denim và boots đen. Trong khi đó, Trudeau diện áo thun trắng, quần jeans, giày thể thao và mũ lưỡi trai theo phong cách giản dị. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ những vật dụng mang theo đến lễ hội, gồm kính râm Balenciaga, vitamin, nước rửa tay, son dưỡng...

Đáng chú ý, Katy Perry hài hước “cà khịa” phần trình diễn của Justin Bieber khi cho biết không muốn “xem quảng cáo”, ám chỉ việc nam ca sĩ sử dụng YouTube trên sân khấu. Bieber chủ yếu ngồi trên ghế, mở lại loạt bản hit cũ và hát theo.

Katy Perry và Justin Trudeau vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 7/2025, cùng thời điểm cô xác nhận chia tay vị hôn phu lâu năm Orlando Bloom sau 9 năm gắn bó. Hiện Perry và Bloom vẫn cùng nuôi con gái Daisy, 5 tuổi. Về phía Trudeau, ông có ba con gồm Xavier (18 tuổi), Ella-Grace (17 tuổi) và Hadrien (12 tuổi) với vợ cũ Sophie Grégoire Trudeau.

Xavier - con trai lớn của Trudeau, hiện theo đuổi âm nhạc, bày tỏ sự ủng hộ khi cho biết Perry thường góp ý các ca khúc anh thực hiện. Anh nhận xét nữ ca sĩ “thân thiện, gần gũi” và cho rằng điều quan trọng là cha mình cảm thấy hạnh phúc.

Trước đó, Perry cũng xuất hiện cùng Trudeau tại sự kiện quảng bá BEEF mùa 2 của Netflix ở Montecito, đồng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường của cả hai trên mạng xã hội, cho thấy mối quan hệ đang phát triển ổn định.