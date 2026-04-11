Tiger Wood cảm thấy 'xấu hổ và nhục nhã' khi bị bắt

Huyền thoại golf Tiger Woods được cho là “xấu hổ, nhục nhã” sau khi bị bắt vì gây tai nạn giao thông. Nguồn tin cũng cho biết ông đã chịu đựng đau đớn trong nhiều năm.

Theo PeoPle, huyền thoại golf Tiger Woods đang rơi vào trạng thái “xấu hổ và nhục nhã” sau khi bị bắt vì lát xe gây tai nạn. Trước đó, vụ việc xảy ra ngày 27/3, khi tay golf 50 tuổi gặp tai nạn với chiếc Range Rover trên một tuyến đường hai làn gần nhà riêng tại Jupiter Island, bang Florida (Mỹ).

“Lần tai nạn này khiến anh ấy cảm thấy xấu hổ và hối hận. Anh ấy muốn giải quyết những vấn đề của mình. Không ai mong muốn Tiger trở lại chiến thắng hơn chính Tiger. Anh ấy không chấp nhận thất bại và cũng rất khó đối diện với những tình huống khiến bản thân bị bẽ mặt trước công chúng”, nguồn tin nói.

Hiện gia đình Woods, bao gồm hai con Sam, Charlie cùng bạn gái Vanessa Trump, đều ở bên cạnh và ủng hộ quá trình hồi phục của ông, dù thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn. Cũng theo nguồn tin, Woods đã phải chịu đựng nhiều đau đớn trong nhiều năm, điều không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn tác động đến phong độ thi đấu của anh.

Nguồn tin cho biết Tiger Woods khó khăn trong việc đối mặt với những tình huống bẽ mặt trước công chúng. Ảnh: Backgird.

Trong vụ tai nạn, lực lượng chức năng phát hiện hai viên thuốc hydrocodone trong túi quần của Woods. Sau khi tiến hành kiểm tra độ tỉnh táo, họ ghi nhận nhiều dấu hiệu suy giảm khả năng như mắt đỏ, đục và đồng tử giãn mạnh. Dù kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở cho thấy bằng 0, Woods bị cho là đã từ chối xét nghiệm nước tiểu. Cơ quan chức năng nhận định ông “không bị ảnh hưởng bởi rượu nhưng có thể do thuốc hoặc một chất khác”.

Đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy Woods hỏi “Tôi đang bị bắt sao?” khi bị còng tay. Một sĩ quan trả lời rằng tại thời điểm đó, họ tin các chức năng bình thường của ông đang bị suy giảm. Trên đường được đưa đến trại giam hạt Martin, Woods quấn chăn, liên tục nấc cụt, có lúc nhăn mặt, ngả đầu ra sau và nhắm mắt.

Sau vài giờ bị tạm giữ, Woods được bảo lãnh tại ngoại. Ông đối mặt với các cáo buộc gồm: lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng gây thiệt hại tài sản, từ chối thực hiện xét nghiệm nước tiểu hợp pháp và lái xe bất cẩn.

Bốn ngày sau vụ việc, Woods chính thức lên tiếng, cho biết sẽ “tạm rút lui” để điều trị và tập trung vào sức khỏe. Trong tuyên bố ngày 31/3, tay golf này thừa nhận hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống, khẳng định việc điều trị là cần thiết để ưu tiên phục hồi và hướng tới sự cải thiện lâu dài. Ông cho biết sẽ dành thời gian cần thiết để trở lại trong trạng thái khỏe mạnh, mạnh mẽ và tập trung hơn, cả về cá nhân lẫn sự nghiệp, đồng thời mong công chúng tôn trọng quyền riêng tư của gia đình.

Ngoài ra, cũng theo thông tin từ PeoPle, Woods đã lựa chọn điều trị tại một cơ sở nằm ngoài nước Mỹ.