Cuộc thi có Trang Pháp vướng nghi vấn hát nhép

Đạp gió 2026 gây tranh cãi khi lên sóng công diễn đầu tiên, với từ khóa về nghi vấn hát nhép đứng đầu Weibo. Nhiều tiết mục còn bị tố hát nhép hoàn toàn.

Theo Sohu, tối 10/4, chương trình thực tế Đạp gió 2026 chính thức phát sóng trực tiếp sân khấu công diễn đầu tiên, thu hút sự chú ý lớn từ khán giả, với nhiều từ khóa liên quan nhanh chóng leo lên top tìm kiếm Weibo. Song trong đó, hashtag về nghi vấn hát nhép đứng đầu bảng xếp hạng, kéo theo làn sóng tranh luận lớn. Thậm chí, một số tiết mục còn bị tố hát nhép hoàn toàn.

Cụ thể, sân khấu Vịnh Xuân do Khám Thanh Tử, Ôn Tranh Vanh và Trương Nghệ Thượng thể hiện bị cho là không hát live. Một số ý kiến còn chỉ ra ở góc quay Ôn Tranh Vanh xoay người, miệng đã khép lại nhưng âm thanh vẫn tiếp tục, đồng thời khẩu hình không trùng khớp với lời hát.

Ngoài ra, nhóm biểu diễn ca khúc Một nửa một nửa gồm Tăng Bái Từ và Hoàng Xán Xán cũng bị nghi sử dụng bản thu sẵn, thậm chí bị nhận xét là “hát nhép toàn bộ”. Một số ý kiến khác cho rằng phần trình diễn của đội Vương Lạc Đan xuất hiện tình trạng lệch khẩu hình, trong đó thành viên Mã Doanh Doanh bị cho là không khớp khẩu hình với âm thanh.

Nhiều tiết mục trong công diễn đầu tiên của Đạp gió 2026 bị tố hát nhép. Ảnh: Sohu.

Trước đó, phía chương trình từng khẳng định các sân khấu từ vòng mở màn đến các vòng công diễn đều được phát sóng trực tiếp, với tiêu chí “không cắt dựng, không chỉnh âm, mở mic hoàn toàn”. Tuy nhiên, những nghi vấn từ khán giả sau đêm diễn đã làm dấy lên tranh cãi về mức độ trung thực của chương trình.

Chương trình Đạp gió 2026 đã thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam khi có sự góp mặt của Trang Pháp. Việc nữ ca sĩ đảm nhận vai trò đội trưởng ngay từ Công diễn 1 càng khiến cô nhận nhiều chú ý, đặc biệt trong bối cảnh chương trình vốn nổi tiếng với tính cạnh tranh cao và quy tụ nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Ở chặng đầu tiên của Đạp gió, Trang Pháp nhận phản hồi tích cực nhờ khả năng hát live, kỹ năng trình diễn tốt. Cô giành chiến thắng trong phần đối đầu với Vương Mông. Khán giả Trung Quốc cũng dành cho nữ ca sĩ nhiều lời khen ngợi.