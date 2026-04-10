Dương Edward nhập viện do viêm phổi kèm sốt cao, buộc tạm dừng các lịch trình biểu diễn. Nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Bằng Kiều, Lê Hiếu... cùng khán giả gửi lời động viên ca sĩ.

Chiều 10/4, đại diện ca sĩ Dương Edward cho biết anh phải nhập viện điều trị do viêm phổi kèm sốt cao, tạm thời gián đoạn các lịch trình đã lên kế hoạch. Phía nghệ sĩ mong nhận được sự thông cảm từ đối tác, đồng thời cho biết anh sẽ sớm trở lại khi sức khỏe ổn định.

"Do tình trạng viêm phổi kèm sốt cao, Dương Edward hiện đã nhập viện để theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Sự việc phát sinh ngoài mong muốn này đã và đang ảnh hưởng đến lịch trình biểu diễn cũng như các kế hoạch đã được thống nhất với quý đối tác và các anh/chị bầu show. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ quý vị trong giai đoạn này. Ngay khi tình trạng sức khỏe ổn định, Dương Edward sẽ sớm quay trở lại", đại diện nam ca sĩ cho biết.

Dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Lê Hiếu, Bằng Kiều, Lân Nhã, Văn Mai Hương, Hoàng Tôn, Phú Quí, Quang Linh hay Huỳnh Tú… đã để lại bình luận hỏi thăm, động viên Dương Edward. Khán giả và bạn bè đồng nghiệp mong anh sớm bình phục, giữ gìn sức khỏe và nhanh chóng trở lại với sân khấu.

Dương Edward nhập viện vì viêm phổi kèm sốt cảo. Ảnh: @duongedward.

Dương Edward (tên thật Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 1992) là ca sĩ trưởng thành từ Vietnam Idol 2016, từng gây chú ý với loạt bản cover triệu view nhờ giọng hát ấm và phong cách lịch lãm. Anh có nền tảng đào tạo âm nhạc tại Anh, theo đuổi dòng pop ballad và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ hát live ổn định, dù chưa sở hữu bản hit mang tính bứt phá trong V-pop.

Dù vậy, Dương Edward từng gây sốt một thời trên mạng xã hội với loạt bản cover như Tình đơn phương, Mưa trên cuộc tình, Cuộc tình trong cơn mưa, thu hút hàng chục, thậm chí có video lên đến gần 100 triệu lượt xem.

Năm 2025, Dương Edward giới thiệu EP Song song hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, với ca khúc mở đầu Định mệnh của hai ta, tiếp tục theo đuổi dòng pop ballad sở trường. Song song đó, nam ca sĩ duy trì hoạt động biểu diễn đều đặn tại các sân khấu ca nhạc và góp mặt trong một số đêm nhạc quy mô, giữ nhịp xuất hiện ổn định trước khán giả.

Bước sang năm 2026, anh tiếp tục phát hành các sản phẩm và bản live trên nền tảng số, đồng thời duy trì tần suất biểu diễn tại phòng trà và mini show.