Nam thần tượng bị tuyên án tù

Nam Tae Hyun, cựu thành viên WINNER, bị tuyên 1 năm tù vì lái xe khi say rượu gây tai nạn.

Theo Chosun, tòa án quận Tây Seoul chiều 9/4 đã tuyên phạt Nam Tae Hyun (32 tuổi), cựu thành viên nhóm nhạc WINNER, 1 năm tù và 1 triệu won tiền phạt vì hành vi lái xe khi say rượu gây tai nạn. Mức án thấp hơn đề nghị 1 năm 6 tháng tù từ phía công tố.

Trong phần tranh luận cuối cùng vào tháng trước, Nam Tae Hyun thừa nhận hành vi và nói: “Tôi biết những việc mình đã làm trong quá khứ là không thể chấp nhận. Tôi sẽ thay đổi bản thân để điều tương tự không lặp lại”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 27/4/2025, Nam Tae Hyun điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu 0,122%, vượt ngưỡng bị tước bằng lái (0,08%). Khi di chuyển trên tuyến Gangbyeonbuk-ro hướng Ilsan, xe của anh đã đâm vào dải phân cách. Dù không gây thiệt hại về người, cơ quan chức năng xác định phương tiện có thời điểm đạt tốc độ tới 182 km/h, vượt xa giới hạn 80 km/h.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo tiềm ẩn nguy cơ cao đối với an toàn giao thông, cần xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, do không có dấu hiệu tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn, tòa không ra lệnh bắt giam, cho phép bị cáo được tại ngoại cho đến khi bản án có hiệu lực.

Nam Tae Hyun vướng nhiều bê bối đời tư những năm qua. Ảnh: Yonhap News.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra khi Nam Tae Hyun đang trong thời gian chấp hành án treo, sau khi bị tuyên phạt 1 năm tù treo vào tháng 1/2024 vì tội mua và sử dụng ma túy. Trước đó, tháng 3/2023, anh từng bị phạt 6 triệu won do gây va chạm với taxi trong tình trạng đã uống rượu tại một khu dân cư ở quận Gangnam, Seoul.

Nam Tae Hyun sinh năm 1994, là ca sĩ, nhạc sĩ người Hàn Quốc, từng là thành viên nhóm nhạc thần tượng WINNER trực thuộc YG Entertainment. Ra mắt năm 2014, anh đảm nhận vai trò giọng ca chính, đồng thời tham gia sáng tác nhiều ca khúc cho nhóm. Sau khi rời WINNER vào năm 2016, Nam Tae Hyun chuyển hướng hoạt động độc lập, thành lập ban nhạc South Club và theo đuổi phong cách alternative rock. Bên cạnh âm nhạc, anh từng tham gia một số dự án phim truyền hình và hoạt động trong lĩnh vực phát thanh.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Nam Tae Hyun bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hàng loạt bê bối đời tư. Từ scandal tình cảm năm 2019, các vấn đề sức khỏe tâm lý, đến việc dính líu ma túy và nhiều lần vi phạm pháp luật như lái xe khi say rượu, hình ảnh của nam ca sĩ dần xuống dốc. Những lùm xùm liên tiếp khiến anh đánh mất thiện cảm công chúng, thu hẹp hoạt động nghệ thuật và gần như rút khỏi làng giải trí trong những năm gần đây.