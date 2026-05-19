Diễn biến vụ 'mỹ nhân đẹp nhất thế giới' bị cướp

  • Thứ tư, 20/5/2026 00:23 (GMT+7)
Kẻ cướp đột nhập nhà Nana bị đề nghị 10 năm tù. Công tố viên nhấn mạnh bị cáo không hối hận trong khi các nạn nhân phải chịu đau khổ tinh thần nặng nề.

Vào tháng 11/2025, ca sĩ kiêm diễn viên Nana trở thành nạn nhân của một vụ đột nhập vào nhà riêng tại thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Khi đó, người đàn ông khoảng 30 tuổi được gọi là A, đã xông vào nhà cô, yêu cầu tiền và đe dọa bằng hung khí. Trong lúc vật lộn, Nana cùng mẹ đã khống chế được kẻ này và giao cho cảnh sát.

Theo OSEN, ngày 19/5, Viện kiểm sát Namyangju đề nghị mức án 10 năm tù cho A vì tội cướp có gây thương tích. Công tố viên nhấn mạnh: “Bị cáo không hối lỗi, trong khi các nạn nhân phải chịu đau khổ tinh thần nặng nề”.

Nana từng bị tên cướp kiện ngược. Ảnh Osen.

Trong phiên tòa, Nana và mẹ ra làm chứng. Ngay khi bước vào phòng xử, Nana bày tỏ sự phẫn nộ: “Vui lắm sao? Nhìn thẳng vào mắt tôi đi”. Hội đồng xét xử nhắc nhở giữ lễ nghi, nhưng Nana thừa nhận khó kiềm chế cảm xúc sau vụ việc.

Bị cáo A phủ nhận hành vi cướp, cho rằng chỉ đột nhập để trộm, và khẳng định đã xin lỗi nạn nhân. Nana cũng chia sẻ rằng vụ việc khiến cô chịu sang chấn tâm lý: “Tôi cảm thấy bị tổn thương nhiều lần khi phải trải qua phiên tòa kéo dài”.

Trước đó, điểm gây tranh cãi lớn hơn là sau khi bị khống chế, nghi phạm lại kiện ngược Nana với cáo buộc như giết người chưa đạt và gây thương tích đặc biệt. Theo Yonhap, phía công ty quản lý của Nana cho rằng nghi phạm “lợi dụng việc nạn nhân là người nổi tiếng” để gây thêm tổn thương thứ cấp. Cảnh sát sau đó xác định hành động của Nana và mẹ là phòng vệ chính đáng, không chuyển hồ sơ truy cứu Nana.

Nana cũng nói vụ việc khiến cô chịu sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Cô đặt câu hỏi vì sao phiên tòa kéo dài, vì sao mẹ con cô phải chịu thêm cảm giác bị sỉ nhục, và nói rằng bản thân có cảm giác như bị tổn thương hết lần này đến lần khác.

Nana nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới". Ảnh: Harper's Bazaar

Nana là cựu thành viên nhóm nhạc After School, từng được biết đến như một trong những visual nổi bật của Kpop trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Những năm gần đây, cô tập trung xây dựng hình ảnh diễn viên với các dự án như Mask Girl, Glitch và mới nhất là phim truyền hình Climax của đài ENA. Song song đó, Nana cũng phát hành sản phẩm âm nhạc solo, từng bước định hình hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Nana gây chú ý với phong cách thời trang mang tính cá nhân rõ nét. Cô từng tạo tranh luận khi xuất hiện với hình xăm dày đặc trên cơ thể, trước khi dần xóa bỏ trong thời gian gần đây. Cô nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", thậm chí dẫn đầu 2 năm liên tiếp.

Minh An

