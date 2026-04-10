Báo động đỏ cho phim Việt 'Bẫy tiền'

  • Thứ sáu, 10/4/2026 12:13 (GMT+7)
"Bẫy tiền", phim Việt về lừa đảo trực tuyến, trở lại từ 8/4 sau khi bất ngờ rút khỏi rạp cuối 2025. Tuy nhiên, doanh thu mở màn của phim khá khiêm tốn, đối diện nguy cơ thua lỗ.

Bẫy tiền - phim Việt khai thác vấn nạn lừa đảo trực tuyến, đã trở lại rạp và có các suất chiếu sớm từ ngày 8/4. Trước đó, dù đã tổ chức premiere và mở suất chiếu sớm vào tháng 11/2025, song tác phẩm lại đột ngột dừng chiếu.

Thời điểm ấy, nhà sản xuất cho biết quyết định này xuất phát từ một số yếu tố khách quan, nhằm đảm bảo mang đến trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn nhất cho khán giả. Song, theo giới quan sát, nguyên nhân chủ yếu được cho là thị trường khi đó đang rơi vào giai đoạn thấp điểm, với hàng loạt dự án thua lỗ.

Tuy nhiên, khi quay trở lại rạp gần đây, đứa con tinh thần của đạo diễn Oscar Dương vẫn không đạt thành tích khả quan, thậm chí đối diện nguy cơ thua lỗ. Cụ thể, theo Box office Vietnam, Bẫy tiền chỉ thu về 273 triệu đồng sau 3 ngày bán vé sớm, một con số khá khiêm tốn.

Riêng sáng 10/4 - ngày chiếu chính thức đầu tiên, phim ghi nhận khoảng 100 triệu đồng doanh thu, với 1.145 vé bán ra trên 903 suất chiếu, trung bình mỗi suất chỉ có 1-2 khán giả. Với kết quả này, tác phẩm chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng phòng vé.

Thực chất, đây là kết quả tương đối đáng tiếc, bởi ở thời điểm ra mắt năm 2025, Bẫy tiền từng được đánh giá có chất lượng ổn, quy tụ dàn diễn viên thực lực cùng đề tài dễ thu hút, đang nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, ở lần trở lại này, tác phẩm không còn nhiều nguồn lực trên mặt trận truyền thông, phần nào rơi vào thế lép vế, ảnh hưởng rõ rệt đến doanh thu phòng vé.

Bẫy tiền có sự tham gia của Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Kiều Oanh. Ảnh: NSX.

Bẫy tiền là tác phẩm điện ảnh do đạo diễn Oscar Dương cầm trịch, khai thác câu chuyện xoay quanh Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát) - một nhân viên tài chính với cuộc sống tưởng như yên ổn, cho đến khi vô tình bị cuốn vào một ứng dụng lừa đảo trên điện thoại.

Từ đó, bộ phim dẫn dắt người xem bước vào chuỗi diễn biến căng thẳng, nơi mỗi lựa chọn trên ứng dụng đều tiềm ẩn cái giá khôn lường. Khi càng dấn sâu, Đăng Thức không chỉ đối mặt với những rủi ro về tiền bạc mà còn bị đẩy vào tình thế đánh đổi giữa lý trí, tham vọng và niềm tin cá nhân.

Nói về ý tưởng thực hiện, đạo diễn Oscar Dương cho biết anh hướng đến một câu chuyện mang màu sắc tâm lý - giật gân, phản ánh thực tế đời sống hiện đại, đồng thời vẫn giữ được sự gần gũi với khán giả trong nước. Theo anh, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ luôn đi kèm cả cơ hội lẫn những mặt trái cần được nhìn nhận.

