Bộ phim gây chấn động Hàn Quốc

"Dưới bóng điện hạ" là bom tấn ăn khách nhất lịch sử Hàn Quốc. Khai thác lịch sử qua góc nhìn đời thường, phim ghi điểm nhờ lối kể nhẹ nhàng, cảm xúc dù vẫn còn hạn chế ở kịch bản.

Ra mắt vào tháng 2/2026 tại Hàn Quốc, Dưới bóng điện hạ (The King's Warden) chạm mốc 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng một tháng. Sau đó, tác phẩm nhanh chóng lập nên kỷ lục khi trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé nội địa, đồng thời là dự án có lượt vé bán ra cao thứ ba lịch sử.

Về Việt Nam, dự án được nhiều người gọi là “Mưa đỏ của Hàn Quốc” khi cả hai bộ phim cùng khai thác lát cắt lịch sử dưới góc nhìn của những người thầm lặng, đánh thức lòng tự hào dân tộc của khán giả khi thưởng thức.

Lối tiếp cận đơn giản nhưng mới mẻ

Dưới bóng điện hạ xoay quanh hai nhân vật chính là Eom Heung Do (Yoo Hae Jin) và vị vua trẻ Danjong (Park Ji Hoon), bậc quân vương thứ sáu của Hàn Quốc. Sau khi phụ thân bị thúc phụ Han Myonghoe (Yoo Ji Tae) làm phản, Danjong lên ngôi vua và nhanh chóng bị phế truất, đồng thời chịu cảnh bị lưu đày đến một nơi hẻo lánh.

Eom Heung Do là trưởng làng Cheongnyeongpo, một ngôi làng nghèo đến mức không có cơm trắng để ăn. Sau một lần nghe chuyện làng bên nhận một vị quan bị lưu đày và được ban nhiều bổng lộc, Eom Heung Do nuôi hy vọng làng mình cũng sẽ được như thế.

Sau khi Han Myonghoe chọn Cheongnyeongpo làm nơi giam giữ Danjong, Eom Heung Do huy động dân làng phục vụ nhà vua trẻ đang mang trong mình nhiều u uất. Chính sự chân thành của trưởng làng và người dân Cheongnyeongpo đã giúp Danjong dần mở lòng hơn, hình thành tình thân sâu sắc giữa đôi bên.

Phim tiếp cận đề tài lịch sử một cách nhẹ nhàng, tập trung lấy nước mắt khán giả.

Danjong là một hình tượng nổi tiếng của Hàn Quốc khi những chi tiết trong cuộc đời ông đã được nhiều người dân nước này thuộc nằm lòng. Thách thức của nhà làm phim là tìm một hướng kể mới cho nhân vật, vừa giữ được tính chân thực nhưng vẫn đủ thú vị để thu hút người xem.

Dưới bóng điện hạ đã hoàn thành trọn vẹn cả hai mặt đó. Kể chuyện lịch sử Hàn Quốc, song phim không đi theo hướng sử thi hoành tráng như The Admiral: Roaring Currents, Hansan: Rising Dragon hay Noryang: Deadly Sea. Ngược lại, dự án chọn cách khắc họa lát cắt nhỏ một cách vui tươi, nhẹ nhàng nhưng vẫn bám sát sự thật lịch sử.

Xoay quanh mối quan hệ giữa nhà vua và thường dân, tác phẩm đề cao sự chân thực, chất phác của người dân Hàn Quốc và sự kính nể của họ dành cho người đứng đầu đất nước. Suốt phim, hình ảnh thảo dân làng Cheongnyeongpo cùng nhau làm cơm phục vụ Danjong, thay nhau ngồi trò chuyện cùng nhà vua trẻ mang đến những khoảnh khắc ấm lòng giữa các phân đoạn đấu đá chính trị căng thẳng.

Lối tiếp cận tập trung vào cảm xúc hơn kịch tính của đạo diễn Jang Hang Jun được thực hiện khéo léo. Với cuộc đời có kết cục bi thương của vua Danjong, Dưới bóng điện hạ làm giảm sự nặng nề của câu chuyện thật, đồng thời lồng ghép nhiều tình huống thể hiện rõ tính cách hòa đồng, trượng nghĩa của vị quân vương, tạo nên tổng thể dễ theo dõi. Qua đó, người xem dễ dàng kết nối với nhân vật hơn, giúp kết thúc phim đạt được hiệu quả tốt.

Dù nửa đầu phim, câu chuyện về nhà vua và những người dân được lật mở qua từng bữa ăn hơi dông dài nhưng các chi tiết ấy lại dần xây dựng nền tảng cảm xúc khá vững chắc cho phần sau tác phẩm, khiến người xem thổn thức khi rời rạp.

Song, kịch bản phim vẫn còn tồn đọng một vài hạn chế. So với những tác phẩm cùng thể loại, Dưới bóng điện hạ có phần nhẹ nhàng hơn và các tình huống chưa đủ sâu. Một vài tình tiết xử lý khá vội, dẫn đến hồi cuối trở nên đuối hơn những hồi đầu. Điển hình như chi tiết thường dân có thể dễ dàng tiếp cận buổi xử tử của triều đình có phần thiếu thuyết phục.

Kỹ xảo phim cũng không phải là một điểm mạnh. Ở trường đoạn người dân và vua Danjong đối đầu với một con hổ trong khu rừng, tác phẩm lộ ra kỹ xảo kém chân thực, khiến trải nghiệm nghe nhìn của người xem chưa trọn vẹn.

Khi diễn viên kỳ cựu song hành với idol Hàn Quốc

Dưới bóng điện hạ không có nhiều tình huống kịch tính cùng hệ thống nhân vật có phần dày đặc. Do đó, diễn xuất của dàn diễn viên là một trong những yếu tố quan trọng thu hút khán giả theo dõi suốt 117 phút phim.

Vào vai trưởng làng Cheongnyeongpo, Yoo Hae Jin một lần nữa chứng minh bản thân là bảo chứng phòng vé của điện ảnh Hàn đương đại. Tung tẩy nhiều mảng miếng hài, nam diễn viên liên tục khiến người xem bật cười với lối diễn “tỉnh như không” đặc trưng, đồng thời thể hiện biểu cảm đa dạng.

Ngoài ra, với vai diễn mới, anh còn đảm đương nhiều phân đoạn tâm lý nặng, khẳng định khả năng biến hóa đa chiều. Thể hiện nội tâm giằng xé của nhân vật, Yoo Hae Jin nhiều lần làm khán giả xót xa trước những tình huống tiến thoái lưỡng nan. Qua màn trình diễn của nam diễn viên, Eom Heung Do hiện lên là một trưởng làng thương dân, một người cha hết mình vì gia đình và một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Song hành cùng Yoo Hae Jin, Park Ji Hoon cũng có một vai diễn khá trọn vẹn, từng bước khẳng định tài năng ở mảng diễn xuất dù xuất thân là một idol.

Mang vẻ ngoài sáng, Park Ji Hoon là lựa chọn phù hợp để vào vai vua Danjong trong những năm tháng tuổi trẻ. Nửa đầu phim, nam chính series Weak Hero Class không thoại nhiều, chủ yếu truyền tải vẻ yếu ớt và bi kịch của nhân vật qua ánh mắt. Đôi mắt luôn chực trào của Park Ji Hoon cho thấy rõ sự tổn thương, loay hoay của một người trẻ khi cùng một lúc phải đối diện với việc cha mất, lên ngôi khi chưa sẵn sàng, chứng kiến chú mình tạo phản và đày mình ra tận biệt xứ.

Tác phẩm mở màn tại phòng vé Việt với 2.7 tỷ đồng .

Về sau, khi vua Danjong bị giam giữ tại làng Cheongnyeongpo, nam diễn viên thể hiện một khía cạnh khác của nhân vật là một bậc trượng phu mạnh mẽ, gan lì nhưng đầy ấm áp, thấu cảm với mọi người xung quanh. Song, ở những khung hình diễn chung với tiền bối Yoo Hae Jin, Park Ji Hoon có phần lép vế hơn và lộ ra một số khuyết điểm về biểu cảm.

Những diễn viên phụ cũng hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình. Cùng nhau, họ trở thành thành mảnh ghép nhỏ để tạo nên một bộ phim có câu chuyện nền dày dặn, vững chắc và đủ tròn trịa để lưu lại dấu ấn trong lòng người xem.

Dưới bóng điện hạ kết lại với một cái kết đã được biết trước và có phần câu nước mắt. Tuy nhiên, về tổng thể, đây vẫn là một bộ phim tròn trịa, dễ xem, có thông điệp nhân văn và mang giá trị giải trí cao, đặc biệt là với một dự án về lịch sử.