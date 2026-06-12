Vẻ gợi cảm của mỹ nhân Nhật hoạt động ở Hàn Quốc

Sana (TWICE) gây chú ý khi diện váy trễ vai lấp lánh tại sự kiện đồng hồ ở Seoul. Vẻ thanh lịch pha gợi cảm giúp nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen.

Sana, thành viên nhóm TWICE, mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu đồng hồ xa xỉ ở Seoul, Hàn Quốc. Tại sự kiện, nữ ca sĩ có phần chụp ảnh trước truyền thông và nhận được nhiều sự quan tâm bởi vẻ ngoài thanh thuần, gợi cảm.

Sana xuất hiện trong mẫu váy maxi trễ vai, tôn phần cổ thanh mảnh và bờ vai vuông. Thiết kế phủ sequin lấp lánh, tạo hiệu ứng ánh sáng nhẹ khi cô di chuyển. Trong khi đó, phần bèo nhún draping dọc theo đường ngực cùng phom váy ôm vừa phải giúp tổng thể trang phục mang màu sắc dạ hội, thanh lịch.

Với bộ váy nổi bật, thành viên TWICE tiết chế phụ kiện. Cô không dùng vòng cổ, thay vào đó phối khuyên tai nhỏ, nhẫn mảnh và đồng hồ mặt vuông dây đen. Kiểu tóc uốn sóng cổ điển, vén lệch sang một bên, kết hợp lối trang điểm nhấn vào son bóng giúp diện mạo của Sana mềm mại hơn.

Hình ảnh gây chú ý mới đây của Sana (TWICE). Ảnh: Osen, Nate.

Sự xuất hiện của Sana nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ truyền thông Hàn Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế trễ vai giúp nữ ca sĩ khoe được vẻ gợi cảm, trong khi cách tiết chế phụ kiện khiến tổng thể không bị nặng nề.

Những năm gần đây, Sana tiếp tục giữ sức hút ổn định trong đội hình TWICE. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, nhóm vẫn duy trì lịch trình quốc tế dày đặc, trong đó world tour thứ sáu THIS IS FOR được xem là một trong những cột mốc lớn của sự nghiệp. Với Sana, bên cạnh vai trò thành viên TWICE, cô còn hoạt động trong nhóm nhỏ MISAMO cùng Mina và Momo, phát hành album Nhật đầu tiên PLAY vào đầu năm 2026.

Không chỉ nổi bật trên sân khấu, Sana còn là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ lựa chọn. Cô gắn với hình ảnh thanh lịch, nữ tính qua các hoạt động cùng Prada, Ralph Lauren và Graff. Việc liên tục xuất hiện trong chiến dịch thời trang, sự kiện thương hiệu và các nội dung riêng như Sana’s Fridge Interview giúp nữ ca sĩ mở rộng hình ảnh cá nhân, từ một idol K-pop thành gương mặt có sức ảnh hưởng.

Sana sinh năm 1996, là thành viên người Nhật của nhóm nhạc nữ TWICE thuộc JYP Entertainment. Cô ra mắt cùng TWICE năm 2015 và được biết đến với hình ảnh nữ tính, tươi sáng, khả năng trình diễn ổn định cùng sức hút lớn trong đội hình nhóm.