Mỹ nhân bị nhận xét 'giống hệt AI'

Trước đó, Karina đã nhiều lần gây chú ý vì visual khác biệt so với chuẩn vẻ đẹp nữ tính quen thuộc của Kpop. Sức hút của cô đến từ gương mặt nhỏ, mắt to, sống mũi cao và vóc dáng nổi bật. Tuy nhiên, từ đó, Karina cũng là một trong những idol Kpop thường xuyên bị giả mạo bằng AI và deepfake, thậm chí theo hơi hướm quấy rối.