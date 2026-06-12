Mỹ nhân bị nhận xét 'giống hệt AI'

Gần đây, Karina (aespa) trở thành chủ đề bàn luận khi loạt khoảnh khắc cũ của cô trên sân khấu Welcome To MY World được chia sẻ trở lại. Trong tạo hình tóc bạch kim, trang phục trắng và lối trang điểm tôn đường nét sắc lạnh, nữ idol được nhiều khán giả nhận xét có vẻ đẹp siêu thực, giống nhân vật AI hay bước ra từ thế giới ảo. Những hình ảnh này tiếp tục củng cố danh xưng “AI visual” vốn gắn với Karina trong nhiều năm qua. Ảnh: K909.
Trước đó, Karina đã nhiều lần gây chú ý vì visual khác biệt so với chuẩn vẻ đẹp nữ tính quen thuộc của Kpop. Sức hút của cô đến từ gương mặt nhỏ, mắt to, sống mũi cao và vóc dáng nổi bật. Tuy nhiên, từ đó, Karina cũng là một trong những idol Kpop thường xuyên bị giả mạo bằng AI và deepfake, thậm chí theo hơi hướm quấy rối.
Bên cạnh đó, nữ idol còn được cho có thần thái phù hợp với màu sắc của aespa. Từ khi ra mắt, nhóm nữ nhà SM Entertainment đã được xây dựng với concept công nghệ, avatar và thế giới ảo, trong đó mỗi thành viên có một bản thể kỹ thuật số. Chính điều này khiến hình ảnh sắc lạnh, hiện đại của Karina càng dễ được liên tưởng đến nhân vật đồ họa hay trí tuệ nhân tạo.
Trước đó, loạt ảnh hậu trường từ trailer Complæxity cũng gây bàn tán khi Karina theo đuổi concept gợi cảm với bodysuit ôm sát. Thiết kế này giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng đường nét cơ thể. Với mái tóc đen dài, Karina tạo nên hình ảnh cuốn hút, mang phong cách thị giác như ma-nơ-canh. Cô còn tạo dáng cạnh ma-nơ-canh thật. Góc nghiêng với đường viền hàm rõ nét cùng làn da mịn càng làm nổi bật hình ảnh của cô.
Karina còn được xem là một trong những idol có năng lực trình diễn đáng chú ý của thế hệ Gen 4. Trong aespa, cô giữ vai trò trưởng nhóm, thường đảm nhận vị trí trung tâm, thể hiện được khả năng ở nhiều mảng như vũ đạo, rap, hát và biểu cảm sân khấu. Trước khi ra mắt, Karina từng được SM chọn vào dự án GOT the Beat cùng nhiều đàn chị kỳ cựu như BoA, Taeyeon, Hyoyeon, Seulgi và Wendy. Ảnh: H3i3.
Về đời tư, Karina từng gây chú ý lớn khi công khai hẹn hò diễn viên Lee Jae Wook vào năm 2024. Mối quan hệ nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc, nhưng cũng kéo theo phản ứng gay gắt từ một bộ phận người hâm mộ, khiến nữ idol phải đăng thư tay xin lỗi. Chỉ sau thời gian ngắn xác nhận tình cảm, hai nghệ sĩ thông báo chia tay, khép lại ồn ào. Chuyện tình này cũng từng gây tranh luận về áp lực đời tư mà các idol Kpop phải đối mặt.
Karina cũng là một trong những nữ idol Gen 4 có sức hút thương mại nổi bật. Sau giai đoạn cùng aespa làm đại sứ cho Givenchy, cô phát triển hình ảnh cá nhân qua loạt hợp tác với Prada, Converse Korea, YSL Beauty và Musinsa Beauty. Đặc biệt, cô còn được Prada công bố là đại sứ thương hiệu, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang, và mới đây là màn ra mắt Met Gala 2026 trong thiết kế lấy cảm hứng từ hanbok.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.