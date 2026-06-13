'Ma xó' cán mốc trăm tỷ

"Ma xó" vượt mốc 100 tỷ đồng sau gần 10 ngày chiếu, là phim thứ 9 năm nay đạt cột mốc này. Ngày 13/6, phim thu 3,8 tỷ đồng, tiếp tục giữ đà kiếm tiền thuận lợi.

Ma xó - dự án điện ảnh của đạo diễn Phan Bá Hỷ - đã chính thức cán mốc trăm tỷ đồng sau gần 10 ngày công chiếu. Đây cũng là dự án điện ảnh thứ 9 trong năm nay đạt cột mốc này, sau Hẹn em ngày nhật thực, Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Tài, Quỷ nhập tràng 2, Phí Phông và Heo năm móng.

Theo Box Office Việt Nam, trong sáng ngày 13/6, Ma xó thu về 3,8 tỷ đồng , với 44.300 vé bán ra trên 2.644 suất chiếu, trung bình mỗi suất có khoảng 17 khán giả. Đây là con số khá ấn tượng, nhất là khi phim đã bước sang tuần thứ 2 trên hành trình phòng vé.

Ma xó tiếp nối cơn sốt kinh dị tại rạp Việt.

Thực tế, kết quả này không gây nhiều bất ngờ khi phim nhận được phản hồi khá tích cực về chất lượng, đồng thời sở hữu đội ngũ truyền thông và phát hành giàu kinh nghiệm trên thị trường. Trước đó, Ma xó từng gây chú ý ngay thời điểm ra mắt, vượt mốc 52 tỷ đồng chỉ sau tuần chiếu đầu tiên.

Hiện tại, tác phẩm được dự đoán sẽ tiếp tục giữ đà doanh thu tốt, trong bối cảnh rạp Việt chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh quá mạnh. Tuần qua, một phim kinh dị nội địa khác cũng vừa ra mắt là Lầu chú hỏa - tác phẩm đầu tay của đạo diễn Hùng Trần. Phim nhận phản hồi khá tích cực, song chưa thể đánh bại được Ma xó và hiện tạm đứng thứ 3 phòng vé.

Dù vậy, với doanh thu 15 tỷ đồng sau giai đoạn chiếu sớm, Lầu chú hỏa được dự đoán sẽ sớm hoàn vốn, thậm chí có thể giúp nhà đầu tư thu lãi, khi kinh phí sản xuất không quá lớn.

Phim kinh dị Lầu chú hỏa cũng đang có hành trình thuận lợi.

Ma xó quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, Hạnh Thúy hay Sỹ Hậu...

Với thời lượng 102 phút, phim kể về cuộc sống bí bách của đôi vợ chồng nghèo Phú và Thảo. Từng một lần sảy thai, cả hai nay phải bằng mọi giá chăm sóc cái thai yếu ớt trong bụng Thảo. Thế rồi, cuộc sống của họ đảo lộn kể từ khi người mẹ chồng già yếu qua đời.

Giữa lúc tuyệt vọng, Thảo nghe lời một thầy cúng thực hiện nghi thức thỉnh vong cô hồn về làm ma xó, trấn giữ ngôi nhà và bảo vệ thai nhi. Quyết định này dần lật mở một bi kịch tưởng như đã bị chôn vùi vĩnh viễn.