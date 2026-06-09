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Giải trí

Phim có Thái Hòa rời rạp

  • Thứ ba, 9/6/2026 16:39 (GMT+7)
  • 9 phút trước

"Anh hùng" rời rạp sau 6 tuần với doanh thu 46,7 tỷ đồng. Phim gây tiếc nuối khi rơi vào cảnh thua lỗ, dù chất lượng được đánh giá khá tốt.

Ngày 9/6, Anh hùng, bộ phim đầu tay của đạo diễn Võ Thạch Thảo, chính thức khép lại hành trình phòng vé. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tác phẩm thu về 46,7 tỷ đồng sau 6 tuần trụ rạp. Đây không phải con số quá thảm họa, song vẫn chưa đủ để giúp phim tránh khỏi nguy cơ thua lỗ.

Ở những ngày cuối cùng, Anh hùng gần như không còn tạo được doanh thu đáng kể khi số suất chiếu giảm nhỏ giọt, lượng vé bán ra ít ỏi. Riêng suất chiếu cuối cùng vào ngày 9/6, phim không bán được vé.

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Anh hùng có Thái Hòa rơi vào cảnh thua lỗ.

Việc Anh hùng thua lỗ là điều tương đối đáng tiếc, bởi tác phẩm được đánh giá có chất lượng khá tốt, đồng thời quy tụ dàn diễn viên thực lực. Bên cạnh đó, phim cũng có đội ngũ truyền thông và phát hành mạnh, sớm phủ sóng về độ nhận diện, khởi đầu với số suất chiếu tốt nhất trong các dự án ra rạp dịp lễ 30/4.

Dù vậy, phim nhanh chóng hụt hơi khi tỷ lệ lấp đầy rạp ở mức thấp, kéo theo việc bị giảm dần số suất chiếu. Tình hình bán vé cũng tương đối ảm đạm. Nguyên nhân được cho là do tác phẩm có cách kể chậm rãi, chưa thật sự thuận lợi trong việc thu hút nhóm khán giả đại chúng.

Trong số các phim Việt ra rạp dịp 30/4, hai phim kinh dị là Phí Phông của đạo diễn Đỗ Quốc Trung và Heo năm móng vẫn còn trụ rạp. Trong khi Phí Phông có 5 suất chiếu trong ngày 9/6, Heo năm móng chỉ duy trì vỏn vẹn 1 suất chiếu mỗi ngày tại hệ thống rạp BHD và được dự đoán sẽ rời rạp trong vài ngày tới.

Trong Anh hùng, Thái Hòa vào vai tài xế taxi tên Hùng, có hai cô con gái là Hân đang tuổi dậy thì và My mắc bệnh hiểm nghèo. Sống trong cảnh gà trống nuôi con, nhân vật bất ngờ bị cuốn vào nghi án lừa đảo từ thiện tiền tỷ, phải đối diện với búa rìu dư luận.

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Phim gây tiếc nuối khi chất lượng được đánh giá khá tốt.

Về tổng thể, Anh hùng là một tác phẩm được làm chỉn chu, bài bản và có nhiều điểm đáng ghi nhận. Đạo diễn Võ Thạch Thảo phát huy thế mạnh trong việc khai thác mâu thuẫn gia đình, tạo được niềm tin cho một câu chuyện vốn có phần phi lý. Dù vậy, chính sự từ tốn và nắn nót quá mức lại khiến Anh hùng phần nào thiếu sức hút với số đông khán giả ra rạp.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

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Thuận Minh

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