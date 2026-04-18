Victoria Beckham bị con trai cả phớt lờ

Brooklyn gây chú ý khi “phớt lờ” sinh nhật lần thứ 52 của Victoria Beckham, giữa lúc mâu thuẫn gia đình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Mirror, giữa lúc mâu thuẫn gia đình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Brooklyn Beckham gây chú ý khi hoàn toàn “im lặng” trong dịp sinh nhật lần thứ 52 của mẹ - Victoria Beckham. Trong khi đó, các thành viên còn lại gồm David Beckham, Romeo, Cruz và Harper đều đồng loạt gửi lời chúc, đăng tải hình ảnh và bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội.

Sinh nhật của Victoria diễn ra trong một bữa tối riêng tư, sang trọng tại nhà hàng Italy Casadonna. Thực đơn gồm các món cao cấp như filet mignon, bạch tuộc nướng, cá branzino và nhiều loại salad. Nữ nhà thiết kế diện váy xanh navy do chính thương hiệu của mình thiết kế, xuất hiện bên con gái út Harper.

Tại buổi tiệc, Harper ôm mẹ tình cảm trước khi cùng cắt bánh sinh nhật, Victoria sau đó chia sẻ khoảnh khắc này kèm lời nhắn “Yêu con rất nhiều”.

Trên mạng xã hội, Cruz Beckham đăng lại ảnh cũ và viết lời chúc sinh nhật, trong khi Romeo Beckham cũng chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm cùng thông điệp dành cho mẹ. David Beckham đăng tải hình ảnh Victoria thời còn hoạt động trong nhóm Spice Girls, gọi cô là “Posh Spice” và ca ngợi vai trò người vợ, người mẹ, bạn bè và bạn tập gym. Anh đồng thời đùa vui về một meme lan truyền liên quan đến vợ trên nền tảng Netflix.

Các thành viên trong gia đình Beckham đều chúc mừng Victoria, trừ Brooklyn. Ảnh: @victoria, @Romeo.

Trái lại, Brooklyn Beckham không có bất kỳ bài đăng hay lời chúc nào dành cho mẹ. Thay vào đó, anh chia sẻ một video nấu ăn với món cá hồi trên mạng xã hội trong cùng thời điểm. Động thái này tiếp tục gây chú ý, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình đang rạn nứt.

Trước đó, Brooklyn từng gây tranh cãi khi công khai chỉ trích cha mẹ “kiểm soát câu chuyện truyền thông”, cho rằng bản thân liên tục bị công kích cả riêng tư lẫn công khai. Anh cũng cáo buộc các em trai từng bị yêu cầu công kích mình trên mạng xã hội, trước khi chặn liên lạc vào mùa hè năm ngoái. Ngoài ra, Brooklyn còn chia sẻ trải nghiệm không thoải mái trong đám cưới năm 2022 với Nicola Peltz, khi cho rằng mẹ đã “chiếm” khoảnh khắc khiêu vũ đầu tiên của anh.

Về phía Victoria Beckham, trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal mới đây, cô lần đầu lên tiếng, khẳng định gia đình luôn yêu thương và cố gắng bảo vệ các con trong suốt hơn 30 năm hoạt động dưới sự chú ý của công chúng.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi luôn yêu các con rất nhiều. Chúng tôi luôn cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể", cô nói.