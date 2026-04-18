Khi được hỏi về lời hứa thời mới đăng quang hoa hậu, Kỳ Duyên lên tiếng đáp trả. Cô cũng phản hồi tin không có cơ hội "final walk".

Mới đây, ông Valentin Trần thông báo đã quyết định từ bỏ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam. Do đó, nhiều người băn khoăn liệu Kỳ Duyên có được final walk như các hoa hậu khác khi kết thúc nhiệm kỳ hay không.

Trước vấn đề trên, Kỳ Duyên cho biết mọi chuyện chưa ngã ngũ. Miss Universe Vietnam có thể sẽ có đơn vị khác nắm bản quyền. Do đó, việc hoa hậu có final walk hay không vẫn chưa thể trả lời rõ ràng.

Bên cạnh đó, khi bị chất vấn lời hứa xây trường học thời mới đăng quang hoa hậu, Kỳ Duyên đáp trả.

Cô trả lời: “Mình thấy bạn soi xét mình quá, sao bạn không biết mình xây được mấy ngôi trường rồi nhỉ. Mình đã hoàn thiện 7/10 ngôi trường. 3 ngôi trường còn lại đang xin giấy phép vì khu vực được xây rất khó khăn. Bạn ơi, là xây trường đó, chứ không phải lâu đài cát, mình vẫn đã, đang và sẽ làm cho đủ. Phần lớn là cho các em và phần rất nhỏ cho bạn đó".

Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam năm 2024, sau đó dự thi quốc tế và lọt top 30.

Trước đó, trong bài đăng thông báo từ bỏ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam, ông Valentin Trần bày tỏ sự thất vọng về tổ chức Miss Universe (MUO). Lý do là cách MUO xử lý các vấn đề xoay quanh kết quả bình chọn "Beyond The Crown" ở mùa giải 2025 chưa thỏa đáng.

"Trước những tranh cãi bao trùm mùa giải mới nhất và những lo ngại ngày càng tăng về tính công bằng, chúng tôi từng hy vọng sẽ thấy được những giải trình xác đáng hoặc sự cải thiện. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra khi ngày càng có thêm nhiều sự bất ổn xuất hiện. Chúng tôi mong chờ sẽ nhận được những cập nhật chính thức về kỳ Miss Universe lần thứ 75 trong thời gian tới", ông chia sẻ.

Ở Miss Universe 2025, Hương Giang đi thi nhưng không lọt top 30. Sau đó, ông Valentin Trần gửi văn bản tới Miss Universe yêu cầu làm rõ kết quả của Hương Giang trong hạng mục Beyond The Crown. Hương Giang nhận 233.130 lượt bình chọn - cao hơn nhiều so với đại diện đứng thứ 4 với 134.738 phiếu - nhưng lại không lọt top 3. Kết quả này khiến phía Miss Universe Vietnam rất bất ngờ.