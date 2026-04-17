Võ Điền Gia Huy cầu xin

Võ Điền Gia Huy mong khán giả không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, khi nhiều đồng nghiệp nữ bị kéo vào tin đồn. Nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng.

Tối 17/4, trên trang cá nhân, Võ Điền Gia Huy vừa lên tiếng xin khán giả không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời bày tỏ sự khó xử khi những đồg nghiệp nữ bị kéo vào câu chuyện.

"Khán giả thân yêu ơi, Huy mong rằng các bạn đừng có những lời đồn không chính xác và làm ảnh hưởng đến những người bạn, người đồng nghiệp của Huy. Đặc biệt là phụ nữ, Huy cảm thấy rất khó xử khi những người bạn của mình không liên quan bị lôi vào và còn phải hứng chịu những lời bình luận khiếm nhã", nam diễn viên viết.

Võ Điền Gia Huy xin khán giả đừng lan truyền những tin đồn. Ảnh: @vodiengiahuy.

Cuối bài đăng, Võ Điền Gia Huy cũng gửi lời cảm ơn, bày tỏ mong muốn khán giả chú ý nhiều hơn đến các dự án và công việc mà anh đang theo đuổi. Nam nghệ sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến những người bạn thân thiết vì những ảnh hưởng không mong muốn từ các tin đồn.

Thời gian gần đây, Võ Điền Gia Huy trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục vướng các tin đồn tình cảm với nhiều nữ nghệ sĩ. Đáng chú ý nhất là nghi vấn “phim giả tình thật” với bạn diễn Tam Triều Dâng sau khi cả hai hợp tác trong dự án Vì mẹ anh phán chia tay.

Những tương tác thân thiết trong hậu trường lẫn ngoài đời, cùng phát ngôn thừa nhận từng có rung động từ phía Gia Huy, khiến khán giả càng thêm tin vào khả năng hai người có mối quan hệ vượt mức đồng nghiệp.

Song song đó, nam diễn viên tiếp tục bị réo tên trong nghi vấn hẹn hò với Uyển Ân, em gái Trấn Thành, khi cư dân mạng phát hiện loạt chi tiết trùng hợp về hình ảnh và lịch trình. Sau đó, Gia Huy đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.

Không dừng ở hai cái tên kể trên, Gia Huy còn nhiều lần bị gắn với các đồng nghiệp nữ khác thông qua những chi tiết nhỏ như đồ dùng giống nhau hay tương tác trên mạng xã hội. Việc liên tục xuất hiện trong các tin đồn khiến đời tư của nam diễn viên bị bàn tán rộng rãi.

Võ Điền Gia Huy là diễn viên trẻ của điện ảnh Việt, sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Anh bắt đầu được chú ý qua phim điện ảnh Thưa mẹ con đi (2019), trước khi dần mở rộng hình ảnh qua nhiều dạng vai từ tâm lý, kinh dị đến phản diện. Thời gian gần đây, Gia Huy tiếp tục thu hút sự quan tâm khi tham gia series Vì mẹ anh phán chia tay.