Phim của Trấn Thành rời rạp

"Thỏ ơi" khép lại hành trình phòng vé sau hai tháng trụ rạp, thu 449 tỷ đồng. Phim lọt top 5 phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Tròn hai tháng trụ rạp, Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành sẽ chính thức khép lại hành trình phòng vé vào ngày 17/4. Theo Box Office Việt Nam, tác phẩm thu về 449 tỷ đồng , lọt top 5 phim Việt ăn khách nhất mọi thời, sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7 và Nhà bà nữ.

Trước đó, Thỏ ơi ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026, đối đầu ba phim Việt khác gồm Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở. Ngay khi cuộc đua bắt đầu, phim nhanh chóng chiếm ưu thế về số suất chiếu, tạo khoảng cách rõ rệt với các đối thủ. Chất lượng tác phẩm cũng được đánh giá nhỉnh hơn mặt bằng chung mùa phim Tết, qua đó cho thấy thế áp đảo trong cuộc đua.

Đứa con tinh thần của Trấn Thành duy trì chuỗi 17 ngày liên tiếp đứng đầu phòng vé. Tuy nhiên, sau đó phim dần hạ nhiệt khi nhiều đối thủ lớn gia nhập thị trường hậu mùa Tết. Cũng từ đó, Thỏ ơi chưa thể vượt mốc doanh thu của Nhà bà nữ ( 475 tỷ đồng ) - một phim Tết khác của chính đạo diễn, như những dự đoán trước đó. Ở giai đoạn trụ rạp còn lại, dự án ghi nhận doanh thu không đáng kể do suất chiếu giảm và lượng khán giả sụt giảm.

Vai nữ chính do LyLy đảm nhận trong Thỏ ơi.

Thỏ ơi là phim Tết tiếp theo của Trấn Thành, sau Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ.

Thuộc thể loại tâm lý - chính kịch, pha yếu tố giật gân, phim xoay quanh ba mối quan hệ được đan cài, chồng chéo. Từ đó, những hiểu lầm, rạn nứt hôn nhân, chuyện ngoại tình dần được lật mở, đẩy các nhân vật vào vòng xoáy căng thẳng.

Trong mạch truyện ấy, LyLy vào vai người dẫn dắt một chương trình tư vấn tình yêu - điểm khởi nguồn của mọi biến cố. Pháo hóa thân thành cô gái vướng vào mối quan hệ với người đã có gia đình, còn Trấn Thành xuất hiện với hình ảnh người đàn ông cực đoan, níu kéo tình yêu theo cách độc hại.

Nhiều khán giả đánh giá cao sự thông minh của kịch bản khi đan cài khéo léo ba mối quan hệ, cùng những lật giở, cú twist liên tiếp tạo nên bất ngờ. Câu chuyện tạo được sự tò mò, với cách sắp xếp tình huống hợp lý nhằm đẩy cao trào. Song để phục vụ cho các bước ngoặt ấy, đôi lúc diễn biến tâm lý nhân vật chưa thật sự hợp lý.

Bên cạnh đó, phim vẫn đem đến cảm giác giải trí nhờ những miếng hài được gieo xuyên suốt, tung hứng duyên dáng. Dù vậy, một số nhân vật xuất hiện chủ yếu để tạo mảng miếng gây cười, không đóng góp nhiều vào câu chuyện, khiến tổng thể đôi lúc trở nên rối rắm.

Về mặt diễn xuất, trước đó Thỏ ơi từng gây tranh luận khi dàn cast của Trấn Thành phần lớn là diễn viên tay ngang, thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, các gương mặt tham gia đều gây bất ngờ có màn thể hiện tương đối tròn trịa, nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Dù vậy, việc lồng ghép nhiều câu thoại mang màu sắc “đạo lý” khiến đôi chỗ đứt mạch cảm xúc.