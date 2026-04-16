Hương Tràm nhận 'bão phẫn nộ'

Hương Tràm bất ngờ thắng giải Album của năm tại Cống hiến 2026, vượt nhiều đề cử mạnh. Kết quả gây tranh cãi lớn, bài đăng sau đó của cô nhận hơn 18.000 lượt phẫn nộ.

Tối 15/4, tại Lễ trao giải Cống hiến 2026, Hương Tràm giành chiến thẳng ở hạng mục Album của năm với dự án Phao cứu sinh. Đây là kết quả gây bất ngờ lớn, bởi trong một năm có nhiều album được đánh giá cao về chất lượng, đứa con tinh thần của Hương Tràm không phải cái tên được nhắc đến nhiều trong các dự đoán trước đó.

Theo kết quả , Phao cứu sinh vượt qua loạt đề cử gồm Giữa Một Vạn Người (Phùng Khánh Linh), Cuốn Phim (Thanh Lam & Nguyễn Vĩnh Tiến), Giai nhân (Văn Mai Hương), Hẹn Ước (Nguyễn Ngọc Anh) và Made In Vietnam (DTAP). Dữ liệu bình chọn cho thấy album của Hương Tràm đạt 727.654 điểm, bỏ xa sản phẩm đứng sau là Giữa Một Vạn Người với 232.381 điểm.

Sau khi kết quả được công bố, Hương Tràm nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Bài đăng chia sẻ niềm vui chiến thắng của cô ghi nhận hơn 18.000 lượt phẫn nộ chỉ sau thời gian ngắn, phản ánh làn sóng phản ứng trái chiều từ một bộ phận khán giả.

Phao cứu sinh của Hương Tràm được vinh danh ở hạng mục album của năm. Ảnh: BTC.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng kết quả chưa phản ánh đúng mức độ lan tỏa của các sản phẩm âm nhạc trong năm, khi Phao cứu sinh không tạo ra nhiều bản hit phổ biến rộng rãi. Không ít người cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho các đề cử khác, đặc biệt là album của Phùng Khánh Linh và Văn Mai Hương, vốn được đánh giá cao về độ phủ và dấu ấn thị trường. Bên cạnh đó, chênh lệch lớn về điểm bình chọn giữa các đề cử cũng là điểm gây bàn luận.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bênh vực Hương Tràm, nhấn mạnh rằng Phao cứu sinh là sản phẩm mang tính cá nhân rõ nét, phù hợp với tiêu chí đánh giá của Giải Cống hiến. Dưới bài đăng của nữ nghệ sĩ, nhiều đồng nghiệp như Lân Nhã, Võ Hạ Trâm và người hâm mộ cũng để lại lời chúc mừng.

Phao cứu sinh là album đánh dấu sự trở lại của Hương Tràm sau thời gian vắng bóng, phát hành cuối năm 2025 với khoảng 12 ca khúc. Sản phẩm được xây dựng theo hướng cinematic pop, kết hợp một số yếu tố ballad và pop hiện đại, tập trung vào không gian âm nhạc và cấu trúc có tính kể chuyện. So với hình ảnh trước đây, album cho thấy nỗ lực thay đổi của nữ ca sĩ khi không đi theo công thức ballad dễ nghe quen thuộc.

Tuy nhiên, sản phẩm thiên về cảm xúc cá nhân và cách thể hiện nội tâm, ít đặt trọng tâm vào yếu tố tạo hit đại chúng, do đó mức độ lan tỏa trên thị trường không quá nổi bật so với một số album cùng thời điểm.