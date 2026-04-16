Phim 16+ của Kiều Minh Tuấn vượt phim của Thiên Ân

"Phí Phông: Quỷ rừng máu thiên" bất ngờ vươn lên top 1 phòng vé trong ngày chiếu sớm 16/4, chấm dứt chuỗi 3 tuần dẫn đầu của "Hẹn em ngày nhật thực".

Phí Phông: Quỷ rừng máu thiên, bộ phim kinh dị 16+ do Kiều Minh Tuấn đóng chính, có các suất chiếu sớm từ ngày 16/4.

Theo Box Office Việt Nam, trong sáng cùng ngày, phim thu về 5,3 tỷ đồng khi bán được 66.106 vé trên 1.945 suất chiếu, tương đương khoảng 34 vé mỗi suất - một tỷ lệ lấp rạp khá ấn tượng. Tính cả lượng vé đặt trước, hiện Phí Phông đang dắt túi 8,7 tỷ đồng .

Với kết quả này, đứa con tinh thần của Đỗ Quốc Trung đã vươn lên top 1 phòng vé, chấm dứt chuỗi 3 tuần thống trị của Hẹn em ngày nhật thực.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng là phim điện ảnh kinh dị - tâm linh do đạo diễn Đỗ Quốc Trung thực hiện, khai thác truyền thuyết dân gian về loài Phí Phông - thực thể quỷ có khả năng đội lốt con người và hút sinh khí. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Nina Nutthacha, Đoàn Minh Anh cùng Hạnh Thúy.

Sau các buổi chiếu dành cho báo giới và truyền thông, nhìn chung Phí Phông nhận về phản hồi tương đối tích cực về chất lượng. Tác phẩm được đánh giá cao ở phần bối cảnh, phục trang và cách xây dựng không khí kinh dị. Câu chuyện về loài quỷ chuyên ăn động vật cũng được dẫn dắt tới những cú twist khá ổn, tạo được sự thú vị nhất định.

Song, bộ phim vẫn tạo ra một số ý kiến trái chiều về nhịp phim, khi phần dàn dựng chưa thực sự mượt mà.

Kiều Minh Tuấn trong vai pháp sư ở Phí Phông: Quỷ rừng máu thiên.

Trong khi đó, đối thủ Hẹn em ngày nhật thực đã bắt đầu hạ nhiệt sau thời gian dài giữ vững vị trí top 1 phòng vé. Trong sáng 16/4, phim thu về hơn 400 triệu đồng khi số suất chiếu giảm rõ rệt, tỷ lệ lấp rạp cũng chỉ duy trì ở mức 2-3 khán giả mỗi suất.

Dẫu vậy, với con số 106 tỷ đồng tính đến hiện tại, đây vẫn có thể xem là một dự án tương đối thành công, đặc biệt khi trước đó câu chuyện và dàn diễn viên của phim không được đánh giá quá cao về tiềm năng thương mại.

Ở diễn biến khác, Bẫy tiền của Liên Bỉnh Phát sau khi trở lại rạp đang gặp nhiều khó khăn tại phòng vé. Cùng thời điểm, phim mới chỉ thu về 2,7 tỷ đồng sau hơn một tuần công chiếu.

Thực tế, đây là kết quả khá đáng tiếc, bởi ở thời điểm ra mắt năm 2025, Bẫy tiền từng được đánh giá có chất lượng ổn, quy tụ dàn diễn viên thực lực cùng đề tài dễ thu hút, nhận được sự quan tâm nhất định. Tuy nhiên, ở lần trở lại này, tác phẩm không còn nhiều nguồn lực trên mặt trận truyền thông, phần nào rơi vào thế lép vế, qua đó ảnh hưởng rõ rệt đến doanh thu phòng vé.