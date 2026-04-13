Phim Việt 16+ cán mốc trăm tỷ

"Hẹn em ngày nhật thực" cán mốc 100 tỷ đồng sau gần 3 tuần công chiếu. Tác phẩm đồng thời giữ ngôi đầu phòng vé tuần thứ 3 liên tiếp.

Theo Box Office Việt Nam, tối 13/4, Hẹn em ngày nhật thực cán mốc 100 tỷ đồng . Đây là dự án điện ảnh thứ 6 ra mắt trong năm nay đạt được thành tích này, nối tiếp Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Tài và Quỷ nhập tràng 2.

Cùng ngày, tác phẩm vẫn tiếp tục đứng đầu phòng vé với doanh thu 1,9 tỷ đồng , với 25.844 vé bán ra trên 2.668 suất chiếu. Đây đã là tuần thứ 3 liên tiếp đứa con tinh thần của Lê Thiện Viễn dẫn đầu phòng vé.

Thành tích phòng vé của Hẹn em ngày nhật thực là điều tương đối bất ngờ, bởi Lê Thiện Viễn từng có nhiều dự án trồi sụt, còn bộ đôi diễn viên chính Đoàn Thiên Ân và Khương Lê cũng chưa được đánh giá cao. Ngoài ra, dòng phim lãng mạn những năm qua tương đối kén khán giả tại rạp Việt, vốn ưa chuộng những thể loại có yếu tố cảm xúc mạnh hơn như tâm lý, kinh dị, hài.

Song, nguyên nhân giúp bộ phim thắng lớn được cho là nhờ chất lượng gây bất ngờ, tạo hiệu ứng truyền miệng tốt. Bên cạnh đó, việc khán giả bắt đầu ngán ngẩm với những thể loại quen thuộc cũng giúp một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng có thêm cơ hội tiếp cận người xem. Ngoài ra, phim cũng không gặp những đối thủ quá mạnh, khi các nhà sản xuất lớn đã dần dồn lực vào cuộc chiến mùa phim 30/4 (mùa phim lớn thứ 2 trong năm).

Từ thời điểm ra mắt, doanh thu của Hẹn em ngày nhật thực không bùng nổ như những tác phẩm trăm tỷ khác, song vẫn duy trì sức sống, liên tục đứng đầu phòng vé.

Hẹn em ngày nhật thực kể câu chuyện tình yêu bị chia cắt bởi những định kiến.

Hẹn em ngày nhật thực lấy bối cảnh một xóm đạo Công giáo miền Trung giai đoạn thập niên 1980-1990, theo chân Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân) - cô gái đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành nữ tu, nhưng lại bị giằng xé bởi mối tình cũ chưa thể dứt bỏ. Hành trình phim mở ra khi cô lên đường tìm lại người yêu năm xưa để trao trả kỷ vật.

Dưới ống kính của Lê Thiện Viễn, phim khai thác Công giáo như một điểm tựa tinh thần, được kể tương đối dễ chịu, không cố gồng thông điệp, mà tập trung vào cách đức tin ảnh hưởng đến tâm lý và quyết định của nhân vật. Phim cũng tạo được sự khác biệt khi chọn hướng đi lãng mạn nhẹ nhàng, đan cài vừa phải yếu tố hài và các trắc trở để giữ nhịp cảm xúc, thay vì đẩy mạnh kịch tính như nhiều phim thương mại gần đây.

Tuy vậy, tác phẩm vẫn còn những điểm trừ nhất định, như một số tình tiết khiên cưỡng, cách xây dựng “tình yêu từ cái nhìn đầu tiên” còn hời hợt, hay việc lạm dụng các chi tiết gây sốc như tai nạn để đẩy cảm xúc. Bên cạnh đó, một vài phân đoạn mang màu sắc cũ kỹ, sến sẩm khiến tổng thể đôi lúc thiếu tự nhiên. Bù lại, diễn xuất của dàn cast là điểm cộng, đặc biệt là bộ đôi Thiên Ân - Khương Lê với tương tác khá thuyết phục.