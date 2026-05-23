Quách Tấn An gây lo ngại

Ngày 23/5, tờ HK01 đưa tin Quách Tấn An lần hiếm hoi xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của một đồng nghiệp. Đáng nói, Quách Tấn An được truyền thông nhận xét trông già hơn đồng nghiệp hơn anh 2 tuổi. Theo các bức ảnh chụp tại bữa tiệc, Quách Tấn An đội mũ lưỡi trai trắng và mặc quần áo thoải mái, giản dị.
Qua loạt ảnh, Quách Tấn An được nhận xét có nhiều nếp nhăn quanh mắt, mũi và quầng thâm. Ngoại hình của anh được nhận xét khác hẳn vẻ ngoài trẻ trung trước đây.
Quách Tấn An đội mũ trắng, chụp ảnh cùng đồng nghiệp. Ảnh: HK01.
Quách Tấn An sinh năm 1964, là diễn viên nổi tiếng của TVB. Anh nổi tiếng nhất với vai Đinh Thường Vượng trong hai bộ phim Đôi đũa lệch và Chuyện về chàng Vượng. Ngoài ra, anh tham gia hàng chục bộ phim khác như Thiên biến, Liên thành quyết, Dương Môn nữ tướng, Võ Lân Truyền kỳ…
Quách Tấn An từng 3 lần đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc của TVB. Năm 2025, anh tuyên bố rời khỏi TVB và ít hoạt động hơn trong thời gian qua. Theo HK01, sự nghiệp của Quách Tấn An đang đáng báo động. Anh ngày càng ít hoạt động.
Tuy nhiên, về mặt kinh tế, Quách Tấn An vẫn sống dư dả. Anh đạt được thành công đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh. Thương hiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe do anh đồng sáng lập với em gái đã niêm yết thành công trên sàn chứng khoán năm ngoái. Quách giữ vai trò giám đốc không điều hành của tập đoàn và giá trị tài sản ròng của anh ước tính lên tới 500 triệu HKD.
