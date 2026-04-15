Đình Bắc, Hương Tràm thắng giải Cống hiến

Ở Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20, SOOBIN nổi bật với ba chiến thắng quan trọng. Trong khi đó, Hương Tràm tạo bất ngờ khi thắng ở hạng mục Album của năm.

Tối 15/4, Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20, do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức, diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Bước vào mùa giải đặc biệt, Cống hiến 2026 nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn và truyền thông. Giải thưởng được tổ chức theo hai lĩnh vực: Âm nhạc Cống hiến và Thể thao Cống hiến, nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật trong đời sống văn hóa - thể thao.

Hương Tràm gây bất ngờ

Ở lĩnh vực thể thao, Gương mặt Thể thao của năm gọi tên tay súng Trịnh Thu Vinh. Trong khi đó, Chiến tích Thể thao của năm được trao cho đội tuyển U22 Việt Nam với thành tích giành HCV SEA Games 33. Nguyễn Đình Bắc, khi là người đóng vai trò quan trong các chiến dịch của lứa U22 năm qua, cũng giành chiến thắng ở hạng mục Gương mặt trẻ Thể thao của năm.

Với các hạng mục âm nhạc, Ấn tượng Cống hiến được trao cho nhạc sĩ Dương Cầm, ghi nhận những đóng góp trong vai trò giám đốc âm nhạc và hoạt động sáng tạo thời gian qua. Concert Tổ quốc trong tim được vinh danh ở danh hiệu Concert Quốc gia, đồng thời nhận Kỷ niệm chương Cống hiến.

Tại Bài hát của năm, chiến thắng bất ngờ thuộc về Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng), ca khúc trong phim Mưa đỏ. Trước đó, hạng mục này chứng kiến sự cạnh tranh đáng chú ý từ những sản phẩm có sức lan tỏa như Bắc Bling (Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry) hay Nhà tôi có treo một lá cờ (DTAP x Hà Anh Tuấn), cho thấy bức tranh đa dạng về màu sắc và phong cách sáng tác.

Ở Chuỗi chương trình của năm, Live Tour “The Story” của Bùi Công Nam được lựa chọn giữa loạt format giải trí và lễ hội âm nhạc quy mô lớn. Việc một tour diễn mang tính cá nhân được vinh danh, thay vì các chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai hay HOZO City Tết Fest 2025, tạo nên điểm nhấn khác biệt cho mùa giải năm nay.

Không nằm ngoài dự đoán, Chương trình của năm gọi tên SOOBIN Live Concert: All-Rounder, sau khi ghi nhận hiệu ứng bán vé tích cực cùng mức độ quan tâm lớn trên truyền thông và mạng xã hội. Chương trình gây chú ý nhờ cách dàn dựng hoành tráng, chất lượng biểu diễn cao, đồng thời định hình rõ màu sắc cá nhân của nghệ sĩ.

Hạng mục Music Video của năm được Tiến sĩ Ngô Phương Lan và nhà báo Đinh Trọng Tuấn trao cho Mục hạ vô nhân (SOOBIN, Binz, NSND Huỳnh Tú). Trước đó, sản phẩm gây chú ý khi kết hợp chất liệu xẩm với pop hiện đại, đồng thời xây dựng câu chuyện trào phúng mang màu sắc dân gian. Với cách tiếp cận này, Mục hạ vô nhân đã vượt qua nhiều đề cử đáng chú ý như Bắc Bling (Hòa Minzy), Cứu lấy âm nhạc (Wren Evans) hay Dù cho tận thế (vẫn yêu em) (ERIK).

Hương Tràm bất ngờ ẵm giải Album của năm với Phao cứu sinh. Trong bối cảnh Vpop năm qua ghi nhận nhiều album được đánh giá cao về chất lượng như ear Min (MIN), Giai nhân (Văn Mai Hương) hay Giữa một vạn người (Phùng Khánh Linh), kết quả này phần nào tạo nên bất ngờ khi Hương Tràm không phải cái tên được nhắc đến nhiều trong các dự đoán trước đó.

SOOBIN đại thắng

Nghệ sĩ mới của năm gọi tên CONGB, sau một năm tạo được sự chú ý khi giành ngôi vị á quân tại Anh trai “say hi” và phát hành EP đầu tay CONGBDAY, ghi nhận thứ hạng tích cực trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, giải thưởng được trao cho Nguyễn Văn Chung, khi anh vượt qua nhiều đề cử đáng chú ý như Hồ Hoài Anh, Hoàng Bách, DTAP hay Nguyễn Hùng.

Danh hiệu Nhà sản xuất của năm thuộc về DTAP. Trong năm qua, nhóm gây chú ý với dự án Made in Vietnam gồm 16 ca khúc, tập trung khai thác các yếu tố văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, đồng thời tham gia sản xuất cho nhiều sản phẩm trong các album của nhiều nghệ sĩ khác.

Hạng mục Nữ ca sĩ của năm được NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long trao cho Hòa Minzy, vượt qua các đề cử như Phương Mỹ Chi, Văn Mai Hương và Phùng Khánh Linh. Năm qua, nữ ca sĩ ghi nhận nhiều hoạt động nổi bật, trong đó Bắc Bling đạt gần 300 triệu lượt xem, trở thành một trong những MV Việt có lượt xem cao nhất năm. Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng xuất hiện tại nhiều sân khấu lớn và các chương trình văn hóa nghệ thuật, góp phần duy trì độ phủ sóng.

Khép lại chương trình, Nam ca sĩ của năm thuộc về SOOBIN. Đây là chiến thắng thuyết phục khi năm qua, nam ca sĩ hoạt động năng nổ, liên tục xuất hiện với loạt sản phẩm âm nhạc nổi bật. Bên cạnh đó, SOOBIN còn ghi dấu ấn với chuỗi concert cá nhân All-Rounder quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Khép lại mùa giải, SOOBIN là cái tên nổi bật nhất khi được xướng tên ở 3 hạng mục quan trọng, từ sản phẩm âm nhạc đến concert, đồng thời giành giải Nam ca sĩ của năm.