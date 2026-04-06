Thiện Nhân lộ diện?

Trên fanpage Thiện Nhân Entertainment, quản lý đăng tải hình ảnh mới của nữ ca sĩ. Một ngày trước, gia đình thông báo mất liên lạc với quán quân The Voice Kids.

Tối 6/4, fanpage Thiện Nhân Entertainment có hơn 80.000 theo dõi đăng tải tấm ảnh mới của Thiện Nhân. Bức ảnh được quản lý Minh Phương chụp và đăng tải. Kèm theo bức ảnh là chú thích: “Chắc AI quá à nha”.

Hình ảnh được đăng tải tối 6/4 của Thiện Nhân. Ảnh: FBNV.

Cùng lúc, tài khoản TikTok Thiện Nhân biết hát có tick xanh đăng hình ảnh tương tự với chú thích: “Tịnh tâm cho mình bớt bị mất tích”. Sáng cùng ngày, tài khoản này còn chia sẻ: “Lâu lâu lại thấy tin bản thân mất tích. Để cho nhau sống bình yên, khó đến thế thôi là cùng”.

Trong khi đó, tài khoản Facebook cá nhân của Thiện Nhân vẫn bị khóa.

Tối 5/4, thông qua fanpage Thiện Nhân, gia đình thông báo không thể liên lạc với nữ ca sĩ. Sau đó, trao đổi thêm với Tri Thức - Znews, anh Cầm - anh trai nữ ca sĩ - cho biết việc mất liên lạc với nữ ca sĩ khiến gia đình rơi vào trạng thái lo lắng.

"Những người liên hệ mời show Thiện Nhân gần đây liên hệ qua số quản lý mới nhất của em đều bị chặn ngay sau đó và không liên lạc được. Sau đó, họ liên hệ với gia đình tôi để xin thông tin, nhưng hiện tại chúng tôi không rõ em mình đang ở đâu và tình trạng thế nào. Điều này khiến gia đình rất bất an và lo lắng. Hiện tại người nhà chỉ mong biết em có bình an hay không", anh Cầm cho biết.

Vài giờ sau đó, trên fanpage Thiện Nhân Entertainment, một người tự nhận là quản lý của nữ ca sĩ, tên Minh Phương, lên tiếng trấn an. Theo người này, Thiện Nhân hiện vẫn ổn định, không gặp sự cố và đang muốn tập trung cho cuộc sống cá nhân, “đi theo hạnh nguyện riêng”.

Năm 2022, gia đình cũng từng thông báo mất liên lạc với Thiện Nhân. Sau đó, nữ ca sĩ cho biết đã chuyển ra ở riêng vì không chung quan điểm sống với anh chị.