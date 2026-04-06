Show Trung Quốc có Trang Pháp tham gia gặp sóng gió

Trang Pháp là một trong 33 nghệ sĩ tham gia Đạp gió năm nay. Chương trình vừa qua phải đột ngột hủy lịch phát trực tiếp.

Mới đây, tờ Sina đưa tin ê-kíp sản xuất Đạp gió bất ngờ hủy lịch phát sóng trực tiếp hậu trường chọn đội, tập luyện. Theo kế hoạch ban đầu, buổi phát sóng trực tiếp này diễn ra lúc 12h ngày 5/4. Tuy nhiên, đúng 11h15, ê-kíp sản xuất thông báo hủy với lý do liên quan đến tiết Thanh Minh. Quá trình chọn đội này được ghi hình, biên tập và phát vào trưa 6/4 thay vì phát trực tiếp như kế hoạch ban đầu.

Trang Pháp trong vòng đầu tiên của Đạp gió. Ảnh: FBNV.

Theo QQ, lý do buổi phát sóng bị tạm dừng là để đảm bảo sức khỏe cho các nghệ sĩ tham gia. Họ đã ghi hình suốt nhiều giờ liên tiếp vào 4/4 và phải tới 4h sáng hôm sau mới được nghỉ ngơi. Do đó, nhiều nghệ sĩ bức xúc, đòi đình công buộc ê-kíp phải thay đổi kế hoạch.

Ngày 2/4, khi 33 nghệ sĩ tổ chức buổi phát trực tiếp đầu tiên, Vương Mộng đã phàn nàn: "Chương trình dài dòng quá, hãy nhanh lên nào". Bình luận này sau đó đã trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Buổi phát sóng này cũng bị nhận xét tiết tấu quá chậm chạp, hỗn loạn.

Năm nay, Trang Pháp đại diện Việt Nam tham gia. Ở chặng đầu tiên của Đạp gió, Trang Pháp nhận phản hồi tích cực nhờ khả năng hát live, kỹ năng trình diễn tốt. Cô giành chiến thắng trong phần đối đầu với Vương Mông. Khán giả Trung Quốc cũng dành cho nữ ca sĩ nhiều lời khen ngợi.

Trong vòng tiếp theo, 33 nghệ sĩ được chia thành 3 nhóm 4 người và 7 nhóm 3 thành viên. Trang Pháp là một trong các đội trưởng. Nhóm của cô còn 2 thành viên khác là Giang Ngữ Thần, Duy Ni Na.

Năm nay, Đạp gió phát sóng trực tiếp tất cả phần thi thay vì ghi hình rồi biên tập như các mùa trước. Hiện tại, một số nhân tố mạnh gồm Tiêu Tường, Lý Tiểu Nhiễm, Hám Thanh Tử, Tôn Di, Ô Lan Đồ Nhã…