Vì sao có chiến thắng của Dương Cầm ở giải Cống hiến?

Tối 15/4, Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Ở hạng mục Ấn tượng Cống hiến, nhạc sĩ Dương Cầm được xướng tên nhờ những dấu ấn nổi bật trong năm qua, đặc biệt là thành công của vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo. Đây là hạng mục không có đề cử hay bình chọn công khai mà do Ban tổ chức chủ động lựa chọn để tôn vinh cá nhân hoặc tập thể tạo được sức lan tỏa, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống âm nhạc năm qua.

“Đây không chỉ là một giải thưởng mà còn là cơ hội để Dương Cầm nhìn lại hành trình của mình, đồng thời là nguồn động lực rất lớn để có thể tiếp tục làm nghề. Xin cảm ơn quý vị khán giả vì đã luôn lắng nghe, ủng hộ và tiếp thêm năng lượng cho hành trình này”, Dương Cầm viết trên trang cá nhân sau khi nhận giải.

Trong năm 2024-2025, vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo do Dương Cầm sản xuất và đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý của sân khấu Việt. Tác phẩm được cảm tác từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao, dàn dựng theo phong cách Broadway, kết hợp giữa chất liệu văn học kinh điển với âm nhạc hiện đại và cách kể chuyện mang tính lãng mạn hóa. Vở diễn không chỉ tái hiện bi kịch số phận của Chí Phèo mà còn đào sâu khát vọng được yêu thương, được sống lương thiện của nhân vật.

Sau một năm công diễn, Giấc mơ Chí Phèo ghi nhận khoảng 10 đêm diễn, thu hút gần 10.000 khán giả – con số hiếm thấy với một thể loại vốn được xem là kén người xem như nhạc kịch.

Thành công này đến từ sự đầu tư đồng bộ về âm thanh, ánh sáng, biên đạo cùng cách tiếp cận mới mẻ, giúp tác phẩm tạo được sức hút rộng rãi. Trước đó, vở diễn cũng được vinh danh tại hạng mục Tinh hoa Sân khấu ở giải thưởng Tinh hoa Việt, góp phần khẳng định dấu ấn sáng tạo của Dương Cầm trong năm qua.