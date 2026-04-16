Lý do Hương Tràm nhận 'bão phẫn nộ'

Hương Tràm giành giải Album của năm tại Cống hiến 2026, vượt nhiều đối thủ được đánh giá cao hơn. Chiến thắng bị cho là thiếu thuyết phục, kéo theo “bão phẫn nộ” trên mạng xã hội.

Tối 15/4, tại Lễ trao giải Cống hiến 2026, Hương Tràm giành chiến thắng ở hạng mục Album của năm với dự án Phao cứu sinh. Theo công bố, dự án vượt qua các đề cử gồm Giữa một vạn người (Phùng Khánh Linh), Cuốn phim (Thanh Lam & Nguyễn Vĩnh Tiến), Hẹn ước (Nguyễn Ngọc Anh) và Made In Vietnam (DTAP), với 727.654 điểm bình chọn, bỏ xa vị trí thứ hai.

Kết quả này gây bất ngờ bởi album của Hương Tràm vốn không nằm trong nhóm được dự đoán sẽ chiến thắng trước đó. Cũng vì vậy, sau chiến thắng, chủ nhân của Phao cứu sinh nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Bài đăng chia sẻ niềm vui chiến thắng của cô ghi nhận hơn 18.000 lượt phẫn nộ chỉ sau thời gian ngắn.

Nhiều người tiếc cho Văn Mai Hương, Phùng Khánh Linh

Thực chất, ở giải Cống hiến năm nay, Album của năm được xem là một trong những hạng mục cạnh tranh khốc liệt nhất, khi xu hướng các nghệ sĩ đầu tư vào sản xuất album ngày càng mạnh, thay cho làn sóng làm MV trước đó.

Vào thời điểm đề cử top 10 Album của năm được công bố, Phao cứu sinh của Hương Tràm hầu như không được nhắc đến như một đối thủ có khả năng chiến thắng, xét cả phản ứng từ giới chuyên môn lẫn thành tích trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Thay vào đó, những cái tên nổi bật có thể kể đến là Giữa một vạn người (Phùng Khánh Linh), Giai nhân (Văn Mai Hương) và đâu đó là Made In Vietnam (DTAP).

Trong đó, Giai nhân dù không tạo được sự bùng nổ trên các bảng xếp hạng, nhưng vẫn được giới quan sát đánh giá là một trong những album mang lại sự cân bằng hiếm thấy giữa cảm xúc, kỹ thuật và khả năng sáng tạo, đặc biệt ở cách phối trộn nhiều thể loại, làm mới những chất liệu quen thuộc (bolero với pop trong Ướt lòng, hay việc sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống trong Bảo bối).

Trong lần hợp tác thứ ba, Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền không còn cố gắng biến mọi sản phẩm thành hit hay phô diễn kỹ thuật, mà lựa chọn sự tiết chế, đặt câu chữ và âm thanh vào đúng vị trí cần thiết. Từ đó, cả hai tham vọng đi sâu hơn vào chủ đề mình theo đuổi, tạo nên một không gian âm nhạc mềm mại, nữ tính, đậm nét Á Đông.

Phần thể hiện của Văn Mai Hương cũng được đánh giá mang lại cảm giác gợi cảm vừa đủ, phù hợp với tinh thần album, không nhất thiết phải phô diễn những quãng quá cao. Cô hát như đang kể chuyện, tự sự về nỗi buồn, khao khát được yêu và những đổ vỡ.

Ngay từ khi ra mắt, Giai nhân đã được nhắc đến như một trong những album nổi bật nhất năm, thậm chí có thể xem là một trong những dự án tốt nhất trong sự nghiệp của Văn Mai Hương.

Văn Mai Hương và Phùng Khánh Linh trắng tay tại Cống hiến 2026. Ảnh: @vanmaihuong, @phungkhanhlinh.

Song đáng tiếc, đứa con tinh thần của nữ ca sĩ lại liên tục trượt dài một cách khó hiểu tại các lễ trao giải âm nhạc, trắng tay trong 6 đề cử gần nhất tại Làn Sóng Xanh và Producer’s Inside Picks & Awards. Thậm chí, tại Lễ trao giải Cống hiến 2026, Giai nhân còn không lọt vào top 5, sớm dừng cuộc chơi tại một trong những giải thưởng quan trọng của năm. Điều này khiến không ít khán giả bày tỏ sự khó hiểu lẫn cảm giác hụt hẫng.

Trong top 5, hai cái tên còn lại được dự đoán có khả năng chiến thắng cao nhất là Giữa một vạn người và Made In Vietnam. Trong đó, dự án của Phùng Khánh Linh suốt năm qua liên tục được đặt lên bàn cân cùng Giai nhân.

Dựng dàn giáo theo thể loại alternative/dream pop, kết hợp với chất liệu từ ballet Hồ thiên nga, Giữa một vạn người xây dựng trọn vẹn một thế giới âm nhạc, nơi các yếu tố từ cấu trúc đến cảm xúc được kết nối chặt chẽ, qua đó tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với dòng pop đại chúng quen thuộc.

Đây cũng có thể xem là đối thủ nặng ký nhất ở hạng mục Album của năm tại Lễ trao giải Cống hiến, khi Giai nhân đã sớm dừng cuộc chơi, trong khi những cái tên còn lại không được nhắc đến quá nhiều trên thị trường trong thời gian qua.

Song, tương tự những lễ trao giải gần đây, Giữa một vạn người một lần nữa rơi vào cảnh bị “ngó lơ”. Kết cục này để lại cảm giác tiếc nuối rõ rệt, khi một lần nữa Phùng Khánh Linh trắng tay trên đường đua giải thưởng.

Những cái tên còn lại trong top 5 là Cuốn phim, Hẹn ước và Made In Vietnam thực chất không được đánh giá quá vượt trội. Trong số này, dự án của DTAP được tin là có thể tạo nên bất ngờ, khi từng làm nên một cú lội ngược dòng gây tranh cãi không kém tại Làn Sóng Xanh vừa qua. Song đáng tiếc, điều đó đã không thể một lần nữa xảy ra.

DTAP không thể một lần nữa tạo nên bất ngờ.

Chiến thắng gây tranh luận của Hương Tràm

Thực chất, Phao cứu sinh không phải không có điểm mạnh. Về tổng thể, đứa con tinh thần của Hương Tràm cho thấy tư duy xây dựng concept tương đối rõ ràng, với mạch cảm xúc được sắp xếp từ tổn thương đến chữa lành, tạo nên sự liền mạch.

Giọng hát Hương Tràm cũng là yếu tố nổi bật, thể hiện sự trưởng thành trong cách xử lý, không nội lực bằng những biết tiết chế, linh hoạt hơn so với giai đoạn trước. Phần sản xuất được đầu tư chỉn chu, tạo nên không gian âm thanh tương đối đồng nhất, cho thấy tham vọng lớn.

Tuy nhiên, so với các đối thủ, album của Hương Tràm cũng được đánh giá còn hạn chế ở nhiều điểm. Màu sắc âm nhạc bị nhận xét là an toàn, đi theo lối mòn quen thuộc của pop ballad pha R&B đã phổ biến từ nhiều năm trước. Cách xây dựng cao trào, xử lý hòa âm với dàn dây đôi khi tạo cảm giác phô trương, thiếu sự đồng điệu. Nhiều ca khúc có cấu trúc dễ đoán, thiếu điểm bứt phá, khó để lại ấn tượng rõ rệt.

Bên cạnh đó, nội dung album xoay quanh các chủ đề quen thuộc như chia tay, tổn thương và chữa lành, nhưng thiếu những góc nhìn mới hay cú twist về mặt cảm xúc. Ca từ đi theo hướng trực diện, dễ tiếp cận nhưng chưa đạt độ tinh tế cần thiết.

Dù vậy, việc kết quả giải thưởng được xác định theo tỷ lệ 50-50 giữa bình chọn của công chúng và giới chuyên môn vốn luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ. Nếu không tính Văn Mai Hương đã sớm bị loại, trong top 5, Hương Tràm rõ ràng là cái tên có lợi thế lớn nhất về khả năng huy động bình chọn.

Hương Tràm dẫn đầu lượt bình chọn khán giả xuyên suốt. Ảnh: @huongtram.

Thực tế, trên cổng bình chọn của Giải Cống hiến, Hương Tràm duy trì vị trí dẫn đầu trong suốt thời gian diễn ra, bỏ xa hai đối thủ được đánh giá cao là Made In Vietnam (xếp hạng 4) và Giữa một vạn người (xếp hạng 5). Ở chiều ngược lại, các album đứng thứ 2 và 3 về lượt bình chọn như Cuốn phim hay Hẹn ước lại không tạo được sức thảo luận đáng kể, ít được nhắc đến trong các dự đoán trước đó.

Trong bối cảnh này, có thể lý giải việc Phao cứu sinh giành chiến thắng chủ yếu đến từ lợi thế áp đảo về bình chọn, qua đó tạo ra khoảng cách điểm số đủ lớn để bù đắp phần nào những hoài nghi về chất lượng.

Dù vậy, những lý giải kể trên vẫn chưa thể giúp Phao cứu sinh hay Hương Tràm tránh được làn sóng ý kiến trái chiều, khi không ít người vẫn băn khoăn về mức độ thuyết phục của chiến thắng này.